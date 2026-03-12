Αδιευκρίνιστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του 35χρονου στη Χαλκίδα.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας την Πέμπτη, 12/3, κοντά σε σχολική μονάδα στην περιοχή της Ληλαντίων στη Χαλκίδα.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, τον άτυχο άνδρα, ηλικίας 35 ετών, βρήκαν περαστικοί πεσμένο στο δρόμο και ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον 35χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό στην αρχή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς ο 35χρονος εντοπίστηκε πολύ κοντά στο σχολείο την ώρα που εκείνο βρισκόταν σε λειτουργία.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα έχουν αναλάβει οι αρμόδιες Αρχές.