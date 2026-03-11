Το απίστευτο σαρδάμ του Αντώνη Κανάκη στον αέρα του «Ράδιο Αρβύλα».

Οι «Ράδιο Αρβύλα», υποδέχτηκαν και σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, τους τηλεθεατές τους με σκοπό να σατιρίσουν την επικαιρότητα, όταν ένα απρόοπτο σαρδάμ του Αντώνη Κανάκη τους έκανε όλους να «λυγίσουν» από τα γέλια.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής την ώρα που προσπαθούσε να εξηγήσει το τι πρόκειται να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στο επόμενο βίντεο, επανέλαβε δύο φορές τη λέξη «μαγίδα», χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος.

Όταν τελικά αντιλήφθηκε τι είπε, τόσο ό ίδιος, όσο και οι συνεργάτες του, ξέσπασαν σε γέλια, καθυστερώντας να «πέσει» το βίντεο.

«Τι λέω… Τι λέω…; Μαγίδα, είναι η μαγεία. Ελληνική μαγεία…. Σταμάτα, σταμάτα…», αναφώνησε ο Αντώνης Κανάκης με το Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση να ξεσπούν σε γέλια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh05mvcp16op?integrationId=40599y14juihe6ly}