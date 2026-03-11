Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Λίγο μετά τις 20:00 προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» δύο πτήσεις επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή, εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται τις τελευταίες μέρες στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, η μία πτήση έφτασε από το Ντουμπάι με 503 Έλληνες, ανάμεσά τους 14 παιδιά και η άλλη από την Ντόχα, επαναπατρίζοντας 275 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού αναμένονται ακόμη απο το Τελ Αβίβ μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ την ίδια ώρα λόγω της κατάστασης στη περιοχή, έχουν ακυρωθεί συνολικά 43 πτήσεις, εκ των οποίων 22 ήταν αφίξεων και 21 αναχωρήσεων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί.