Ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν στην Αττική Οδό είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στη σύλληψη δύο νεαρών Ρομά προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης, 11/3, ύστερα από μεγάλη καταδίωξη στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε διερχόμενο όχημα στην Αγία Παρασκευή, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα και να εισέρχεται στην Αττική Οδό, σπάζοντας την προστατευτική μπάρα των διοδίων. Το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα έως και τα 180 χιλιόμετρα την ώρα, με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι μεγάλη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο Μαρκόπουλο, με τους δύο νεαρούς να προσπαθούν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Ο ένας συλληφθέντας είναι ανήλικος, ενώ ο δεύτερος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς είχε εμπλακή σε παλαιότερη καταδίωξη στο Πέραμα, στην οποία είχε σημειωθεί ο θάνατος ενός νεαρού Ρομά από αστυνομικά πυρά.

Κατά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο πίσω μέρος του οχήματος μεγάλο όγκο καλωδίων χαλκού μεγάλης αξίας, τα οποία οι δράστες είχαν αφαιρέσει πριν την καταδίωξη.