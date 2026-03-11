Οι περισσότεροι άνδρες πιστεύουν ότι οδηγούν καλύτερα από τις γυναίκες. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με νέα έρευνα σε 2.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 55% των ανδρών πιστεύει ότι οδηγεί καλύτερα από τις γυναίκες, με τους άνδρες της γενιάς των Millennials να εμφανίζονται ως οι πιο σίγουροι για τις ικανότητές τους πάνω στο τιμόνι.

Μάλιστα, σχεδόν 9 στους 10 άνδρες δηλώνουν ότι οδηγούν καλύτερα από τη σύζυγο ή την κοπέλα τους, ενώ το 81% των ανδρών παραδέχονται ότι αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν βρίσκονται οι ίδιοι στη θέση του οδηγού.

Η έρευνα, όπως αναφέρει η daily mail ανατέθηκε από τον ειδικό στον χώρο του αυτοκινήτου Nick Zapolski, ιδρυτή της πλατφόρμας ChooseMyCar.com, ο οποίος παρατηρεί ότι οι άνδρες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σίγουροι για τις οδηγικές τους ικανότητες. Όπως σημειώνει, υπάρχει επίσης μια σαφής τάση να οδηγούν οι άνδρες πιο συχνά σε ένα ζευγάρι. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η ανδρική αυτοπεποίθηση υποστηρίζεται και από την επιστήμη.

Τα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στη Μ. Βρετανία αποκαλύπτουν μια λιγότερο κολακευτική εικόνα για τους άνδρες οδηγούς. Σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου Μεταφορών της χώρας, το 2024 το 76% των νεκρών από τροχαία ατυχήματα και το 61% των συνολικών θυμάτων στους δρόμους ήταν άνδρες.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι άνδρες εμπλέκονται συχνότερα σε τροχαία ατυχήματα, ενώ είναι πιο πιθανό να παραβιάζουν το όριο ταχύτητας, να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούν ή να μην φορούν ζώνη ασφαλείας.

Παράλληλα, προηγούμενη μελέτη της ασφαλιστικής εταιρείας Privilege Insurance κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες οδηγοί είναι στην πραγματικότητα πιο ικανές στην οδήγηση, αν και συχνά διστάζουν να το υποστηρίξουν δημόσια.



Όταν 50 άνδρες και γυναίκες υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες οδήγησης, οι γυναίκες σημείωσαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις. Συγκεκριμένα, σε αξιολόγηση με άριστα το 30, οι γυναίκες συγκέντρωσαν 23,6 βαθμούς (79%), ενώ οι άνδρες 19,8 βαθμούς (66%).

Οι δοκιμές περιλάμβαναν αξιολόγηση των οδηγών σε 14 διαφορετικές πτυχές της οδήγησης, όπως σωστή ταχύτητα, παρατηρητικότητα, αντίδραση σε άλλους χρήστες του δρόμου και συμμόρφωση με τα φανάρια. Παράλληλα, άλλοι 200 οδηγοί παρατηρήθηκαν ανώνυμα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους κυκλοφοριακούς κόμβους του Λονδίνου, το Hyde Park Corner. Εκεί διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να αναλαμβάνουν ρίσκα, να οδηγούν πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, να περνούν με πορτοκαλί ή ακόμη και να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούν. Αντίθετα, οι γυναίκες οδηγοί έδειξαν πιο προσεκτική και ευγενική συμπεριφορά στον δρόμο, χρησιμοποιούσαν σωστά τους καθρέφτες και σταματούσαν γενικά όταν το φανάρι γινόταν πορτοκαλί.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από έκθεση του 2020 της ιστοσελίδας σύγκρισης ασφαλειών Confused.com, σύμφωνα με την οποία οι άνδρες έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στο δικαστήριο για τροχαίες παραβάσεις και διπλάσιες πιθανότητες να προβάλουν ασφαλιστικές αξιώσεις σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι άνδρες πληρώνουν κατά μέσο όρο περίπου 92 λίρες περισσότερα τον χρόνο για ασφάλεια αυτοκινήτου στη Βρετανία. Η ίδια έρευνα έδειξε επίσης ότι σχεδόν 1 στους 4 άνδρες οδηγούς παραδέχεται ότι δεν ανάβει φλας όταν αλλάζει λωρίδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι περίπου 1 στις 6.

Επιπλέον, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ μελέτησαν στοιχεία από την αστυνομία σχετικά με αναφορές τραυματισμών και με δεδομένα οδικής συμπεριφοράς και αξιολόγησαν το πόσο επικίνδυνοι είναι άνδρες και γυναίκες οδηγοί για άλλους χρήστες του δρόμου. Το συμπέρασμα της ομάδας ήταν ότι η μεγαλύτερη παρουσία γυναικών σε θέσεις εργασίας σε οδικές μεταφορές θα μπορούσε να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι μια ξεχωριστή μελέτη σε επαγγελματίες οδηγούς αγώνων έδειξε πως οι γυναίκες μπορεί να είναι ακόμη και γενετικά καλύτερες σε ακραίες συνθήκες οδήγησης, κάτι που ανατρέπει ένα από τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα γύρω από την οδήγηση.

Όπως τονίζει ο Nick Zapolski: «Είναι μια κοινή παρανόηση ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι οδηγοί, όμως υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την άποψη», επισημαίνει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή οι άνδρες να χαλαρώσουν λίγο και να αφήσουν το τιμόνι στις γυναίκες.