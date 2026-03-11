Κινηματογραφική απόδραση κάτω από τη μύτη των φρουρών.

Επτά μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν παραμένουν στην Αυστραλία, καθώς ζήτησαν και έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα τους.

Την ίδια στιγμή, η υπόλοιπη αποστολή έχει ήδη αναχωρήσει για την Τεχεράνη, ενώ στο μεταξύ ήρθαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφουν τη δραματική απόδραση πέντε από τις παίκτριες από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η ομάδα.

Το βίντεο της απόδρασης

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της «κινηματογραφικής» απόδρασης των πέντε πρώτων παικτριών. Όπως φαίνεται στο υλικό, οι γυναίκες κατεβαίνουν τρέχοντας τις σκάλες του ξενοδοχείου όπου διέμενε η αποστολή και καταφέρνουν να βγουν από το κτίριο λίγο πριν κλείσει η πόρτα του γκαράζ, ενώ φρουροί των Φρουρών της Επανάστασης τις καταδιώκουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 ποδοσφαιρίστριες κατάφεραν να φύγουν από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν η αποστολή χρησιμοποιώντας τις σκάλες εξόδου κινδύνου, κάτω από τη μύτη των φρουρών που τις επιτηρούσαν. Κατά την αποχώρησή τους φέρεται να έστειλαν σήματα SOS χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Η δικηγόρος των γυναικών, Τίνα Κορντροσταμί, δήλωσε σε αυστραλιανό μέσο ότι οι παίκτριες προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω του πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Όταν οι συνοδοί τους αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Οι φρουροί έτρεξαν στις σκάλες για να τις προλάβουν, χωρίς να περιμένουν το ασανσέρ, ωστόσο η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, γεγονός που τελικά βοήθησε τις γυναίκες να κερδίσουν χρόνο και να διαφύγουν.

{https://x.com/nexta_tv/status/2031412472129712288}

Την ίδια ώρα, η υπόλοιπη ομάδα φέρεται να αναχώρησε από την Αυστραλία με προορισμό το Ιράν, χωρίς να είναι σαφές ποια διαδρομή θα ακολουθήσει ή πότε ακριβώς θα φτάσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε το CNN, πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή και προσπάθησαν να εμποδίσουν το λεωφορείο που μετέφερε τις παίκτριες προς το αεροδρόμιο Gold Coast στο Κουίνσλαντ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μία από τις ποδοσφαιρίστριες φαινόταν να κλαίει καθώς η αποστολή κατευθυνόταν προς το λεωφορείο υπό τη συνοδεία της ασφάλειας.

Κατά την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, οι παίκτριες αποβιβάστηκαν από πτήση εσωτερικού και μεταφέρθηκαν με ιδιωτικό λεωφορείο στον διεθνή τερματικό σταθμό. Σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται πως ορισμένες από τις γυναίκες στέλνουν σήμα SOS χρησιμοποιώντας τον φακό των κινητών τους τηλεφώνων ενώ βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο.

Δέχθηκαν απειλές για να τταγουδήσουν τον εθνικό ύμνο

Η ιρανική ομάδα βρισκόταν στην Αυστραλία για το AFC Women's Asian Cup, όπου αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων μετά από τρεις ήττες. Ωστόσο, πριν από τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης στις 2 Μαρτίου, οι παίκτριες παρέμειναν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν. Αν και η στάση τους δεν εξηγήθηκε επίσημα, ορισμένοι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στη χώρα τη χαρακτήρισαν ένδειξη «προδοσίας».

Πηγές κοντά στην ομάδα ανέφεραν ότι αργότερα οι παίκτριες αναγκάστηκαν να τραγουδήσουν τον ύμνο στους επόμενους αγώνες, έπειτα από απειλές που φέρεται να δέχθηκαν οι οικογένειές τους στο Ιράν.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές παρενέβησαν ζητώντας την επιστροφή της αποστολής. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία κάλεσε τις παίκτριες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες «παρασύρθηκαν συναισθηματικά από προκλήσεις και σχέδια των εχθρών». Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Ahmad Donyamali, δήλωσε επίσης ότι «οι εχθροί προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή των παικτριών από την επιστροφή τους με δελεαστικές προτάσεις».