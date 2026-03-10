Το μήνυμα εστάλη από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών σε όλους τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η επιλογή απόκρυψης παραληπτών (BCC). Ως αποτέλεσμα, αποκαλύφθηκαν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού.

Αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ομαδικό ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών σε 383 Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχετικά με τη διαδικασία επαναπατρισμού τους στην Ελλάδα.

Το μήνυμα εστάλη από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών σε όλους τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η επιλογή απόκρυψης παραληπτών (BCC). Ως αποτέλεσμα, αποκαλύφθηκαν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού.

Το e-mail καλούσε τους αποδέκτες να απαντήσουν άμεσα, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας αν εξακολουθούν να επιθυμούν επαναπατρισμό στην Ελλάδα. Παράλληλα ζητούσε πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν είναι μόνιμοι κάτοικοι ή επισκέπτες, αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αν είναι γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων παιδιών.

Να σημειωθεί πως οι 383 παραλήπτες του e-mail είχαν προ δεκαημέρου συμπληρώσει σχετικές ατομικές φόρμες με τις οποίες είχαν δηλώσει στις ελληνικές προξενικές αρχές ότι διαμένουν στα Εμιράτα.

Η αποστολή του ομαδικού μηνύματος προς τους 383 αποδέκτες προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς τα στοιχεία εκατοντάδων πολιτών κοινοποιήθηκαν σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες.

Αρκετοί από τους αποδέκτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους μέσω απαντήσεων στο ίδιο νήμα αλληλογραφίας, κάνοντας λόγο για προχειρότητα και κατήγγειλαν την διαδικασία ενημέρωσης για τις πτήσεις επαναπατρισμού, και το «παράδοξο» πως η διαχείριση φιάσκο προήλθε από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Παραθέτουμε ολόκληρο το mail που εστάλη στους Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στις οικείες πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρόν μήνυμα (ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε τον επαναπατρισμό σας στην Ελλάδα, το αργότερο έως σήμερα 10/03/2026 και τοπική ώρα Ελλάδος 01:30.

Παρακαλούμε σημειώστε επιπρόσθετα εάν είστε μόνιμος κάτοικος ή επισκέπτης, καθώς και εάν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή/και εάν είστε γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων.

Με εκτίμηση,

Κρυπτογραφική Υπηρεσία

Υπουργείο Εξωτερικών»