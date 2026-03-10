Έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και φέρει πολλαπλά αιματώματα.

Σε κώμα, βαριά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, 13χρονη η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο στην Καβάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ποδοχώρι Καβάλας, χθες το μεσημέρι, όταν η κοπέλα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο και κάτω από αδιευκρύνιστε συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Από την παράσυρση η 13χρονη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

