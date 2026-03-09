Θέμα ωρών η ανακοίνωση του Market pass 2026.

Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση από την ακρίβεια, η οποία εντείνεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου στα 120 δολάρια ανά βαρέλι. Τα μέτρα περιλαμβάνουν το Market Pass 2026, ένα επίδομα για τα σούπερ μάρκετ, καθώς και πιθανή επαναφορά του Fuel Pass, που είχε δοθεί τελευταία φορά το 2022.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η ανακοίνωση των μέτρων θεωρείται θέμα ωρών.

«Από μέρα σε μέρα, να μην πω και από ώρα σε ώρα, δεν είναι καθόλου απίθανο να ακούσουμε από την κυβέρνηση τα μέτρα που έχει ήδη έτοιμα. Δηλαδή Fuel Pass, Market Pass 2026, επιταγή ακρίβειας, επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επιδότηση σε λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy0kf2o90d5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027» που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η στήριξη παρέχεται μέσω κουπονιών (vouchers) σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, τα οποία θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόροι κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται πως ο μηχανισμός ενεργοποίησης των επιδομάτων σχετίζεται με την τιμή του πετρελαίου, και το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων έχει ήδη ξεπεραστεί, φτάνοντας τα 120 δολάρια ανά βαρέλι.

Εισοδηματικά κριτήρια Market Pass 2026

Τα κριτήρια που ίσχυαν την τελευταία φορά είναι τα εξής:

Άγαμοι: Έως 16.000 ευρώ

Έγγαμοι / Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 24.000 ευρώ

Για κάθε παιδί ή επιπλέον μέλος: Συν 5.000 ευρώ

Όσον αφορά την αντικειμενική αξία των ακινήτων:

Άγαμοι: Έως 250.000 ευρώ

Έγγαμοι / Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 400.000 ευρώ

Ποσά ανά δικαιούχο

Τα ποσά που δόθηκαν για το Market Pass το 2023 ανά μήνα ήταν τα εξής:

Μονομελές νοικοκυριό: 22 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: 32 ευρώ

Μονογονεϊκή με 1 παιδί: 32 ευρώ

Μονογονεϊκή με 2 παιδιά: 42 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: 42 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: 52 ευρώ

Ζευγάρι με 3 παιδιά: 62 ευρώ

Ζευγάρι με 4 παιδιά: 72 ευρώ

Πώς να κάνετε αίτηση για το Market Pass 2026

Εάν ανακοινωθεί επίσημα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr , χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει: