Αλλαγές στα ταμπελάκια των σούπερ μάρκετ προανήγγειλε το επόμενο διάστημα ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρου Τσάπαλου.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται για τη συγκράτηση των τιμών στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο MEGA.

Όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, ένα από τα μέτρα που θα μπουν ουσιαστικά σε πλήρη εφαρμογή μέσα στο επόμενο διάστημα στα σούπερ μάρκετ είναι πως θα έρθουν προϊόντα τα οποία θα έχουν πάνω ένα ταμπελάκι το οποίο θα λέει ότι είναι μειωμένο το προϊόν αλλά δεν είναι αυξημένη η τιμή.

Ανέφερε ενδεικτικά τον τρόπο με τον οποίο θα επιβεβαιώνεται αυτό. Θα πηγαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο σούπερ μάρκετ και θα πει για παράδειγμα πως προϊόν 500 γραμμαρίων κόστιζε 5 ευρώ, αλλά τώρα όμως είναι 400 γραμμάρια.

Όπως και να έχει όμως θα γίνονται και έλεγχοι από τα κλιμάκια αλλά και από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, σημείωσε και πρόσθεσε πως δεν θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα.

Επίσης επεσήμανε πως υπάρχουν σημάδια κερδοσκοπίας όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ αλλά και σε άλλους κλάδους και παντού…. πρέπει να συνεχίσουμε τους ελέγχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgumute49t1t?integrationId=40599y14juihe6ly}