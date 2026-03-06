«Οσοι δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας, αναμένουμε ότι θα το κάνουν τις επόμενες μέρες εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε στους FT ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ.

Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Κόλπο θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σάαντ αλ-Καάμπι, σε συνέντευξή του στους Financial Times.

«Οσοι δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας, αναμένουμε ότι θα το κάνουν τις επόμενες μέρες εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να κηρύξουν ατάσταση ανωτέρας βίας», ανέφερε.

«Αυτό θα καταρρίψει τις οικονομίες του κόσμου», πρόσθεσε.

«Αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν για όλους. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα δημιουργηθεί μια αλυσιδωτή αντίδραση με εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύουν την αγορά».

Ο Σάαντ αλ-Καάμπι πρόσθεσε ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αμέσως, θα χρειάζονταν «εβδομάδες ή μήνες» για να επιστρέψει το Κατάρ σε έναν φυσιολογικό κύκλο παραδόσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Κατάρ διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχιζε να πλήττει χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η παραγωγή LNG της χώρας αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς και παίζει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία της ζήτησης για καύσιμα τόσο στις αγορές της Ασίας όσο και της Ευρώπης.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε ζημιά στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις του Κατάρ, οι επιπτώσεις στις χερσαίες εξετάζονται ακόμη, ανέφερε ο Σάαντ αλ-Καάμπι στην εφημερίδα.

Με πληροφορίες από Reuters, Middle East Eye