«Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος», τόνισε ο υπουργός.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης για την ασφάλεια της χώρας, τονίζοντας ότι η ρουτίνα και η χαλάρωση αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών.

« Υπάρχουν ύποπτοι για σχέσεις με το Ιράν και παρακολουθούνται»

Αναφερόμενος σε πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες, επισήμανε ότι παρακολουθούνται άτομα που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν, ενώ οι ελληνικές αρχές ενισχύουν τη φύλαξη κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, και συνεργάζονται στενά με διεθνείς φορείς για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ειδικότερα σημείωσε ότι «υπάρχουν άτομα που είναι καταγεγραμμένα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη». Τόνισε επίσης τη σημασία της προστασίας των συνόρων. «Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια μας, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια. Γενικά, όπου κινείται και μπαινοβγαίνει κόσμος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvpdfuvqrgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο υπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι στο παρελθόν υπήρξαν απόπειρες ενεργειών μικρής εμβέλειας στη χώρα, «κάποιοι, Έλληνες και αλλοδαποί, με εντολή κάποιων που προέρχονταν από το Ιράν, αποπειράθηκαν να κάνουν εδώ κάποιες ενέργειες μικρής εμβέλειας, με στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών» προσθέτοντας ότι «από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία» και σημείωσε: «Άρα, εμείς προστατεύουμε τα σύνορά μας, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη φύλαξη στόχων που είναι πολύ ευαίσθητοι και τρίτον, οι ομάδες και οι Υπηρεσίες προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες, να συνεργάζονται με άλλες χώρες».

Σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον Έβρο, όπου ο φράκτης και η συνεργασία με την Τουρκία διασφαλίζουν τον έλεγχο, ενώ υπάρχει περιορισμένη πίεση κυρίως από την Κρήτη, με μετανάστες κυρίως Σουδανικής προέλευσης. Στο ενδεχόμενο εμφάνισης μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν λόγω πιθανής ανθρωπιστικής κρίσης, επισήμανε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται τέτοιο φαινόμενο, δεδομένου ότι ο πληθυσμός του Ιράν είναι συγκροτημένος και αστικός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η συνεχής επαγρύπνηση, η προστασία των συνόρων και η συντονισμένη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών παραμένουν κρίσιμες προτεραιότητες για την ασφάλεια της χώρας και την πρόληψη πιθανών απειλών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvivchm57gx?integrationId=40599y14juihe6ly}