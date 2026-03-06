Στο «μικροσκόπιο» του ΣτΕ βρέθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε μετά τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Τα «πυρά» Δήμων, Συλλόγων, πολιτών αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δέχτηκε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το Π.Δ. 94/2025 το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 5197/2025 για «τον καθορισμό διαδικασίας έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών».

Με το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα που ακολούθησε τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, εξειδικεύτηκαν τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ)» και καθορίστηκαν το ύψος, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις εκκίνησης εργασιών για την υπαγωγή ορισμένων κατηγοριών οικοδομικών αδειών στο σύστημα της αντιστάθμισης της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε αίτημα αναβολής το οποίο όμως απορρίφθηκε.

Οι νομικοί παραστάτες των έξι Δήμων ( Αλίμου, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης),, των Συλλόγων και των πολιτών που υπογράφουν τις προσφυγές, αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση, τόνισαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο αντίκειται σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επίσης, όπως εξήγησαν , είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42/ΕΚ λόγω μη διενέργειας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αξιολόγηση και διαχείριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν την έκδοσή του.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν επίσης πως οι ρυθμίσεις του Προεδρικού Διατάγματος "δεν επιδιώκουν πράγματι δημόσιο σκοπό, αλλά προεχόντως τη θεραπεία ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του οικιστικού περιβάλλοντος και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας" .

Από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαρακτηρίστηκαν απαράδεκτοι και αόριστοι οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωση του επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος και «άνευ εννόμου συμφέροντος», αμφισβητώντας το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων.

Παράλληλα, το ΥΠΕ επισήμανε ότι το προσβαλλόμενο Π.Δ. δεν είναι αντίθετο στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς «δεν θεσπίζει νέους όρους δόμησης, δεν μεταβάλλει συντελεστές, δεν καθορίζει χρήσεις γης, ούτε εγκρίνετε κάποιο σχέδιο πόλεως, αντίθετα κινείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 69 του νόμου 5197/2025 και εξειδικεύει τον μηχανισμό του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, δηλαδή ένα χρηματοδοτικό και αντισταθμιστικό μηχανισμό περιβαλλοντικής αναβάθμισης, βελτίωσης των όρων διαβίωσης των κατοίκων, ενίσχυσης της αστικής βιωσιμότητας και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ισορροπίας, ο οποίος εδράζεται στο Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων».

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επιφυλάχθηκε να εκδόσει την απόφασή του.