Με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία απέφυγε να απαντήσει η Ελένη Μενεγάκη.

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», εντόπισε την Ελένη Μενεγάκη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη δημοσιογράφο να της κάνει την κρίσιμη ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής στην μικρή οθόνη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μπορεί να απέχει το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες μπροστά από τις κάμερες, ωστόσο συνεχίζει να κρατάει επικοινωνία με τους θαμαστές της μέσω των social media.

Έτσι, το πρωί της Παρασκευή 6 Μαρτίου, η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία να απαντήσει σε σχετική ερώτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά στη ρεπόρτερ:

«Καλημέρα! Είμαι πολύ καλά. Μια χαρά. Εσύ είσαι καινούρια στην τηλεόραση; Σε βλέπω μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvjupb79kjl?integrationId=40599y14juihe6ly}