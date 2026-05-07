Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Akylas στο πλατό της «Super Κατερίνα».

Λίγες ώρες έχουν περάσει από όταν ήρθε στη δημοσιότητα το βίντεο 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει καταφέρει να κερδίσει το δικό του κοινό εντός και εκτός συνόρων, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι φέτος είναι η χρονιά της Ελλάδας να κερδίσει τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ο Akylas εμφανίζεται να τρέχει πάνω στη σκηνή ενώ από πίσω του παίζουν έντονα γραφικά και ιδιαίτεροι φωτισμοί που προσδίδουν το δικό τους εφέ στην συνολική εικόνα.

Έτσι, το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου, η Δάφνη Μπόκοτα, έχοντας γνώσεις για το θεσμό της Eurovision, θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη στηρίζοντας παράλληλα ανοικτά τον εκπρόσωπο της χώρας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το βίντεο ανέφερε: «Να πω ότι είναι ενδεικτικό. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι τα καλά 30 δεύτερα, τα μέτρια 30 δεύτερα, ή τα κακά 30 δεύτερα… Νομίζω ότι γι’ αυτό τον λόγο έδωσαν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ αποκαλύφθηκε ότι το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτελεί ένα μέρος της στρατηγικής της ΕΡΤ, καθώς σκόπιμα επιλέχθηκε να δοθεί η έναρξη του τραγουδιού με σκοπό να υπάρχει η έκπληξη επί σκηνή.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ωστόσο, η Δάφνη Μπόκοτα, έδειξε την στήριξή της στον Akyla επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι αυθεντικός και έτσι τον έχουμε αγκαλιάσει όλοι. Γι’ αυτό λέμε ότι δεν πειράζει και δεύτερος να έρθει, θα τον αγαπάμε και μετά τη Eurovision».

