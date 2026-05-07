Ο Akylas λίγη ώρα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 για τη δεύτερη πρόβα του.

Στην τελική ευθεία για τη Eurovision 2026 βρίσκεται ο Akylas, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε την δεύτερή του πρόβα στη σκηνή του τελικού.

Παράλληλα, το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, ήρθε στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα από την πρόβα του στη Βιέννη στο οποίο απεικονίζεται να τρέχει πάνω στη σκηνή όση ώρα από πίσω του παίζουν γραφικά που θυμίζουν video game.

Λίγες ώρες μετά από τη δημοσιοποίηση του σχετικού αποσπάσματος η ΕΡΤ δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο από τις πιο έντονες στιγμές της αποστολής λίγο πριν από την πρόβα και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Σε αυτό, απεικονίζεται ο 27χρονος καλλιτέχνης γεμάτος με ενέργεια και χαμογελαστός, να μιλάει στις κάμερες, να διασκεδάζει και να ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην τελική εμφάνιση το κοινό αναμένεται να παρακολουθήσει μία σκηνική παρουσία γεμάτη με εκπλήξεις, ενώ λέγεται ότι θα δημιουργηθεί ένα act παρουσιάζοντας τέσσερις διαφορετικούς κόσμους.

Η Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται στο πλευρό του Akyla, ενώ τη σκηνική παρουσία υπογράφει ο Φωκάς Ευγγελινός.