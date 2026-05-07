Η Φιλανδία κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του βιολιού στη σκηνή της Eurovision 2026.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και οι συμμετέχοντες προσθέτουν τις τελευταίες πινελιές μέχρι να εμφανιστούν στην σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Οι πρόβες όλων των χωρών στη Βιέννη έχουν ήδη ξεκινήσει, με ορισμένες συμμετοχές να έχουν ολοκληρώσει και την δεύτερη, ενώ καθημερινά όλο και περισσότερα στιγμιότυπα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα από τις τρεις βραδιές με τον Α’ Ημιτελικό να αναμένεται για την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Β’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός αναμένεται για το Σάββατο 16 του μηνός.

Παρ’ όλα αυτά, μία νέα εξέλιξη έρχεται για να ταράξει τα νερά φέρνοντας – για μία ακόμη φορά - την Φινλανδία στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen συμμετέχουν στο διαγωνισμό με το τραγούδι «Liekinheitin», έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση των προγνωστικών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ο φινλανδικός φορέας YLE αιτήθηκε την παρουσία του βιολιού επί σκηνής, μία κίνηση που πάει «κόντρα» στους κανονισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κανονισμοί θέλουν ο ήχος να είναι προ -ηχογραφημένος κάτι που δεν θα επέτρεπε στην Linda Lampenius να παίξει το έγχορδο επί σκηνής.

Τα δεδομένα ωστόσο άλλαξαν και η EBU παραχώρησε στην Φινλανδία ειδική άδεια για να παίξει ζωντανά το βιολί σε ορισμένα σκέλη του τραγουδιού.

Στην ανάρτηση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΗΣ ΛΙΝΤΑ ΠΑΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ EUROVISION. Τα νέα που ελπίζαμε και περιμέναμε: η EBU έδωσε στην Linda Lampenius ειδική άδεια να παίξει ζωντανά μερικά από τα μέρη του βιολιού! Αυτή είναι μια σπάνια εξαίρεση, καθώς οι κανόνες του Eurovision συνήθως απαιτούν όλα τα όργανα να είναι σε ένα πίσω τραγούδι. Αλλά δεν μπορείς να σιωπήσεις μια θρύλη όπως η Linda, σωστά;».

