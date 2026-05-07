Ο ΕΦΚΑ αναμένεται να συνεχίσει τις πληρωμές και το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι επανέλεγχοι.

Σε νέες πληρωμές αναδρομικών θα προχωρήσει εντός Μαΐου ο ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεων από παράλληλη ασφάλιση, υπερβολικών κρατήσεων εισφορών και επιστροφών σε στρατιωτικούς. Ο ΕΦΚΑ αναμένεται να συνεχίσει τις πληρωμές και το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι επανέλεγχοι των υποθέσεων που παραμένουν ανοιχτές.

Τα ποσά κυμαίνονται από 1.200 έως και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ήδη περισσότεροι από 16.000 δικαιούχοι έχουν δει χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως διορθώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση, επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και αναδρομικά σε αποστράτους και χήρες στρατιωτικών από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά συνταξιούχους στους οποίους διαπιστώθηκαν λάθη κατά τον επανυπολογισμό της σύνταξης. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα στοιχεία σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη από αυτή που προβλεπόταν. Μετά τον επανέλεγχο των φακέλων και τη διόρθωση των στοιχείων, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στην καταβολή των διαφορών που προέκυψαν για προηγούμενα έτη.

Τα αναδρομικά που ήδη καταβάλλονται καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η διόρθωση της σύνταξης. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά, κυρίως για συνταξιούχους που προέρχονται από ταμεία τραπεζοϋπαλλήλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα συνεχίζονται οι πληρωμές για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς έως το 2016 και συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016. Σε πολλές από αυτές τις υποθέσεις, η προσαύξηση που αντιστοιχούσε στο δεύτερο ταμείο δεν είχε ενσωματωθεί εξαρχής στον υπολογισμό της σύνταξης.

Μετά τον νέο επανυπολογισμό προκύπτουν τόσο αναδρομικά ποσά όσο και αυξήσεις στη μηνιαία σύνταξη. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί περίπου 1.200 δικαιούχοι, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για χιλιάδες ακόμη περιπτώσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Σε ορισμένους συνταξιούχους η μηνιαία προσαύξηση φτάνει έως και τα 400 ευρώ.

Σημαντικό μέρος των πληρωμών αφορά επίσης αποστράτους και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα συγκεκριμένα αναδρομικά προκύπτουν από επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί βάσει του Νόμου 4093/2012.

Η συγκεκριμένη κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος, οδηγώντας σε υψηλότερες παρακρατήσεις για πολλούς δικαιούχους. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές ποσών για προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη πληρωθεί 2.972 δικαιούχοι, με τα ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν έως και τις 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την εκκαθάριση εκκρεμών φακέλων, καθώς παραμένει μεγάλος αριθμός υποθέσεων που απαιτούν έλεγχο στοιχείων και διορθώσεις στους υπολογισμούς. Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις ασφαλιστικών δεδομένων και να περιοριστούν νέα λάθη στις πληρωμές.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα ποσά που καταβάλλονται προκύπτουν είτε από ασφαλιστικές εισφορές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη είτε από λανθασμένες κρατήσεις και παραλείψεις προηγούμενων ετών. Για αρκετούς συνταξιούχους, εκτός από τα εφάπαξ αναδρομικά, προκύπτει και μόνιμη αύξηση στη μηνιαία σύνταξη.