Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, μέσω του Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το πρόγραμμα κοινωνικού leasing οχημάτων, το οποίο αποτελεί κεντρικό άξονα του σχεδίου για πιο προσβάσιμες μεταφορές στη χώρα. Το μέτρο προβλέπει μέση επιδότηση 13.000 ευρώ, με επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία, καθώς και πρόσθετη επιδότηση για την αγορά οικιακού φορτιστή, μειώνοντας ουσιαστικά το κόστος μετακίνησης.

Το κοινωνικό leasing εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο δέκα δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία.

Όπως τόνισε, η προσβασιμότητα στις μεταφορές μετατρέπεται πλέον σε μετρήσιμη πολιτική, με παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη έχουν προχωρήσει σημαντικές αλλαγές, όπως η ενίσχυση των ειδικών οχημάτων για δωρεάν μετακινήσεις ΑμεΑ, η καθολική προσβασιμότητα του στόλου της ΟΣΥ με ράμπες και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας που απλοποιεί τις διαδικασίες.

Παράλληλα, το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει την ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων, την αναβάθμιση συρμών και σταθμών της Γραμμής 1, την προμήθεια νέων συρμών για το μετρό, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων καθοδήγησης, τον εκσυγχρονισμό σιδηροδρομικών σταθμών, υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία, επιδότηση ηλεκτρικών ταξί και οριζόντιες δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Το πρόγραμμα κοινωνικού leasing, ωστόσο, ξεχωρίζει ως μια άμεση και πρακτική παρέμβαση, που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες – και ιδιαίτερα σε άτομα με αναπηρία – να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονες και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις.