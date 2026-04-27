Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ, κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους αλλά και τουρισμός για όλους. Αυτά είναι τα προγράμματα που ήδη «τρέχουν» και αυτό που έρχεται για τα voucher διακοπών.

Δύο είναι τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού στα οποία είτε τρέχουν οι αιτήσεις είτε θα ξεκινήσουν άμεσα. Αυτά είναι ο κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ και αυτός για τους συνταξιούχους ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό και πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους».

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ

Παράταση πήρε ο Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ καθώς τόσο ο όγκος των ενδιαφερόμενων όσο και τα προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων έκαναν επιτακτική μία τέτοια απόφαση. Συγκεκριμένα, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η υποβολή αιτήσεων πήρε παράταση μέχρι και την Τετάρτη τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Κοινωνικός τουρισμός Συνταξιούχων

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 που αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ ξεκινάει άμεσα και συγκεκριμένα μετά την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τη ΚΥΑ.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ και φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 25.000 δικαιούχους και ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν φθηνές διακοπές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η ένταξη στο πρόγραμμα βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Νέοι δικαιούχοι ή όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενα προγράμματα αλλά δεν επιλέχθηκαν θα λάβουν 20 μόρια.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 13 μήνες, με δυνατότητα διαμονής από μία έως έξι διανυκτερεύσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Άτομα με αναπηρία 50% και άνω λαμβάνουν 50 μόρια

Μονογονεϊκές οικογένειες λαμβάνουν 10 μόρια

Για κάθε ανήλικο τέκνο δίνονται 15 μόρια

Το εισόδημα παίζει καθοριστικό ρόλο:

Έως 10.000 ευρώ: 30 μόρια

Από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ: 20 μόρια

Από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ: 10 μόρια

Τι ισχύει με τις δωρεάν διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές χωρίς κόστος για 10 διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα για 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, αλλά και περιοχές σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρο.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της μετάβασης στον τόπο διακοπών.

Για άλλους προορισμούς εκτός του βασικού πακέτου, οι δικαιούχοι μπορούν να διαμείνουν έως 6 διανυκτερεύσεις, καταβάλλοντας μικρή οικονομική συμμετοχή.

Προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, όπως νησιά του ανατολικού Αιγαίου και περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές προκλήσεις, παρέχεται η δυνατότητα για έως και 10 ή ακόμη και 12 διανυκτερεύσεις.

Η επιδότηση για ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας μπορεί να φτάσει έως και τα 35 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ για πιο οικονομικά καταλύματα κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ προβλέπεται προσαύξηση της επιδότησης κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως ο Αύγουστος και οι εορταστικές περίοδοι των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Τουρισμός για Όλους

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενώ αναμένεται η ΚΥΑ που θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Η άμεση ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας, δε, κρίνεται απαραίτητη, αφού από την 1η Μαϊου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Τα ποσά ανά κατηγορία δικαιούχων

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ.

Ειδικότερα:

Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προσοχή: Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, που ενδέχεται να φτάσει έως 2.000 ευρώ.

Voucher 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

Voucher 600 ευρώ: Για ΑμΕΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.

Οι σεζόν για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους:

Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμού τα καταλύματα

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Αυτό περιλαμβάνει:

-ξενοδοχεία

-ενοικιαζόμενα δωμάτια

-camping

-οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Πώς εξαργυρώνεται το voucher

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: