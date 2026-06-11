Μέχρι τις 10 Ιουνίου, οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούσαν στο 32,31% του συνόλου των εκκαθαρισμένων δηλώσεων, με τους φόρους που έχουν βεβαιωθεί να φτάνουν συνολικά τα 2,675 δισ. ευρώ.

Στα 1.783 ευρώ ανέρχεται, κατά μέσο όρο, ο φόρος που καλούνται να καταβάλουν οι φορολογούμενοι των οποίων η εκκαθάριση της δήλωσης είναι χρεωστική, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μέχρι τις 10 Ιουνίου, οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούσαν στο 32,31% του συνόλου των εκκαθαρισμένων δηλώσεων, με τους φόρους που έχουν βεβαιωθεί να φτάνουν συνολικά τα 2,675 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) που έχουν υποβληθεί ανέρχεται σε 4.645.686, ενώ έχουν κατατεθεί ακόμη 2.036.375 έντυπα Ε2 και 769.359 έντυπα Ε3, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη κινητικότητα των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων κατά τη φετινή περίοδο υποβολής.

Στο μέτωπο των επιστροφών φόρου, οι πιστωτικές εκκαθαρίσεις αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 425,1 εκατ. ευρώ, ενώ η διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιστροφές για 1.488.431 δικαιούχους, δηλαδή για το 92,90% των συνολικών περιπτώσεων, με το συνολικό ποσό που έχει ήδη αποδοθεί να φτάνει τα 306,45 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, 203,12 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί απευθείας σε 1.040.899 φορολογούμενους που δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ μέσω κεντρικών συμψηφισμών και επιστροφών αποδόθηκαν 93,3 εκατ. ευρώ σε 432.704 δικαιούχους. Επιπλέον, μέσω των ΔΟΥ πραγματοποιήθηκαν επιστροφές και συμψηφισμοί ύψους 10,03 εκατ. ευρώ για 14.828 φορολογούμενους, καθώς η εκκαθάριση των δηλώσεων συνεχίζεται.