Για το φορολογικό έτος 2020 καταλογίστηκε φόρος εισοδήματος 1.114,97 ευρώ και πρόστιμο 557,49 ευρώ, ενώ για τον ΦΠΑ επιβλήθηκαν συνολικές επιβαρύνσεις 20.724,63 ευρώ για το 2019 και 10.941,08 ευρώ για το 2020.

Την απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής επιχείρησης αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), κρίνοντας ότι αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας.

Η υπόθεση αφορούσε οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020, οι οποίες εκδόθηκαν από το 3ο ΕΛΚΕ Αττικής έπειτα από φορολογικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, η επιχείρηση φέρεται να είχε λάβει εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 30.000 ευρώ το 2019 και 30.000 ευρώ το 2020, γεγονός που οδήγησε σε αναμόρφωση των φορολογικών αποτελεσμάτων και σε πρόσθετους καταλογισμούς φόρων και προστίμων.

Για το φορολογικό έτος 2020 καταλογίστηκε φόρος εισοδήματος 1.114,97 ευρώ και πρόστιμο 557,49 ευρώ, ενώ για τον ΦΠΑ επιβλήθηκαν συνολικές επιβαρύνσεις 20.724,63 ευρώ για το 2019 και 10.941,08 ευρώ για το 2020.

Στην προσφυγή της η επιχείρηση προέβαλε σειρά ισχυρισμών, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση από τη φορολογική αρχή για την εικονικότητα των τιμολογίων, ότι το βάρος της απόδειξης ανήκει στη φορολογική διοίκηση και ότι οι σχετικές συναλλαγές είχαν εξοφληθεί μέσω τραπεζικών μέσων πληρωμής.

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Ωστόσο, η ΔΕΔ δεν προχώρησε στην εξέταση των ουσιαστικών ισχυρισμών. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι προσβαλλόμενες πράξεις αναρτήθηκαν στον λογαριασμό της επιχείρησης στο Taxisnet στις 8 Δεκεμβρίου 2025 και αναγνώστηκαν την ίδια ημέρα, ενώ η ενδικοφανής προσφυγή κατατέθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026, μετά την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών.

Με βάση τα παραπάνω, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε την προσφυγή απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης υποβολής και την απέρριψε χωρίς να εξετάσει τους λοιπούς λόγους που προέβαλε η προσφεύγουσα εταιρεία.