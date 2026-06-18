Η Τσέις πέθανε αφού προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, δήλωσε ο σύντροφός της.

Η Ντέιβι Τσέις, η ηθοποιός που υποδύθηκε τη «Σαμάρα» στην ταινία «The Ring» πέθανε σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Η ηθοποιός έχασε τη ζωή τους αφού προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και «αρκετές άλλες σοβαρές αιματολογικές λοιμώξεις», δήλωσε ο σύντροφός της, Ρόι Χερνάντεζ, στο TMZ που μετέδωσε πρώτο την είδηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε προκάλεσαν σηψαιμία.

Η Ντέιβι Τσέις γεννήθηκε το 1990 και ασχολήθηκε με την υποκριτική από την παιδική ηλικία της, παίζοντας σε αρκετές ταινίες, μεταξύ άλλων και το «The Ring». Επίσης, ήταν η φωνή της Λίλο στο «Lilo & Stitch».

Σύμφωνα με τον σύντροφό της, μετά το Χόλιγουντ η ζωή της έγινε δύσκολη, επειδή δεχόταν bullying, ενώ είχε έρθει σε ρήξη με την οικογένειά της και «πάσχιζε να βρει ασφάλεια και ευτυχία».

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Με πληροφορίες από People