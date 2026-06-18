Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του ηθοποιού.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου θα γραφτεί το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ο ηθοποιός και σύζυγος της Μαίρη Ραζή, πέθανε σε ηλικία 75 ετών το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, με την δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή μέσω σχετικής ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, η οικογένεια του καλλιτέχνη εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του, σημειώνοντας το πού και το πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σπουδαίου θεατρανθρώπου.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Οργανισμού ΠΡΟΒΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τσόγκας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Καθηγητής Αγωγής Λόγου, Συγγραφέας, Ερευνητής.

Ο ΘΕΑΤΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΕΔΩ

Η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές του θεάτρου ΠΡΟΒΑ θρηνούν τον συνιδρυτή του.. τον μεγάλο θεατράνθρωπο Σωτήρη Τσόγκα.

Το θεατρικό σανίδι ήταν το σπίτι του. Ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Άνθρωπος με ευγένεια, ήθος και αξιοπρέπεια, πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης με αρχές και σεβασμό προς τους συνεργάτες του, καθηγητής σπουδαίος στην τέχνη της υποκριτικής και ερευνητής αγωγής λόγου.

Μοναδικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συγγραφέας και ποιητής. Ο έρωτας του για τη θεατρική τέχνη στην ολότητα της ήταν αυτός που κατέστησε έναν από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η οικογένεια του: η σύζυγος του ηθοποιού Μαίρη Ραζή σύντροφος ζωής και επί σκηνής για 42 χρόνια, που τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και μαζί ίδρυσαν το θέατρο ΠΡΟΒΑ, η κόρη του ηθοποιού Κοραλία Τσόγκα που τον λάτρεψε και τον ακολούθησε σε κάθε βήμα στον χώρος του θεάτρου, ο εγγονός του Περσέα Τσόγκας Μάινας (ένας μικρός εκκολαπτόμενος Τσόγκας, όπως συνήθιζε να λέει η Μαίρη Ραζή), η αδελφή της Νανά Τσόγκα πάντα δίπλα του, η Αγγελική Ραζή και ο ηθοποιός Υάκινθος Μάινας ο γαμπρός του, άρρηκτα. Ο Τσόγκα και ο πολύτιμος θεσμός της οικογένειας, που θα τελείωνε το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.

Οικογένεια Σωτήρη Τσόγκα

Μάιρη Ράζη, Κοραλία Τσόγκα, Νανά Τσόγκα, Περσέας Τσόγκας Μάινας, Υάκινθος Μάινας, Αγγελική Ράζη».

{https://www.facebook.com/prova.theater/posts/pfbid02x1hoLP5Z4Mjsuw2zveb6rYtvHFhTReHC18Rnb6LWFPdoSoHv6JLkBrhQRFVbDtgel?locale=el_GR}