Η Γιώτα Νέγκα μίλησε για το πρόβλημα υγεία που αντιμετώπισε στις αρχές του 2026 και την κράτησε μακριά από το τραγούδι για περίπου 3,5 μήνες.

Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της μίλησε η Γιώτα Νέγκα το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Όπως εξήγησε στις αρχές του 2026, χρειάστηκε να κάνει μία απλή επέμβαση ρουτίνας, η οποία 16 μέρες μετά της προκάλεσε μόλυνση με αποτέλεσμα να αποτραβηχτεί από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες για να προσέξει την υγεία της.

«Μπήκε δύσκολα το 2026! Εκεί κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό… και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω. Μου απαγόρευσε να τραγουδάω… Μέσα Απριλίου έκανα δειλά – δειλά μία συμμετοχή», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας ότι είχε παραμελήσει τα σημάδια του σώματός της.

Απαντώντας στις ερωτήσεις αποκάλυψε ότι το πρόβλημα της υγείας της δεν είχε να κάνει με την φωνή της, αλλά με τη στήριξη αυτής, καθώς χρειάστηκε να κάνει μία επέμβαση στη χολή:

«Έκανα μία εγχείρηση ρουτίνας, χολή, η οποία όμως μετεγχειρητικά μου δημιούργησε πρόβλημα γιατί έπαθα μία μόλυνση και όλο στην περιοχή της κοιλιάς που στηρίζεται η φωνή… Ανακάλυψα και μία ομφαλοκήλη που είτε υπήρχε και ανακαλύφθηκε, δεν έμαθα ποτέ. Αλλά ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση και μου απαγόρευσαν οι γιατροί το τραγούδι για τρεις μήνες».

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Και σε άλλο σημείο εξήγησε: «Άφησα στον εαυτό μου το χρόνο να με φροντίσει. Δεν είχα καθόλου σημάδια. Το μικρόβιο για να επωαστεί ήθελε 15 μέρες. Εγώ 15 μέρες μετά την επέμβαση ήμουν πάρα πολύ καλά, τη 16η μέρα ξαφνικά, δεν ήξερα τι βλέπω στο σώμα μου… Ήταν λίγο κεραυνός που με φόβισε. Ήταν σοβαρό αλλά από τη στιγμή που αντιμετωπίζεσαι αναρωτιέσαι αν θα ξανατραγουδήσεις… Δεν μπήκα στο νοσοκομείο μετά, δεν ήταν θέμα επιβίωσης», κατέληξε η Γιώτα Νέγκα.