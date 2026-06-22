Η ανακοίνωση της Καίτης Γαρμπής και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Πρέπει να κάνει αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Μέρος των προγραμματισμένων συναυλιών της αναγκάζεται να ακυρώσει η Καίτη Γαρμπή, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας ύστερα από ψύξη που υπέστη.

Η ερμηνεύτρια, μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου, θέλησε να ενημερώσει τους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς της φίλους για τους λόγους που δεν θα πραγματοποιηθούν ορισμένες εμφανίσεις.

Όπως εξήγησε στα γυρίσματα του Just the 2 of us έπαθε ψύξη η οποία μετατράπηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα και ο γιατρός της επέβαλλε αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες προκειμένου να μην κινδυνέψει η φωνή της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ακούγεται να λέει: «Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ανακοινώσω πως θα ακυρώσουμε μέρος των καλοακιρινών εμφανίσεών μας. Στον τελικό του Just the 2 of us έπαθα μία πολύ γερή ψύξη. Όλοι ξέρουμε ότι στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει ισχυρός κλιματισμός για να αντισταθμίζεται η θερμότητα από τα φώτα και τον αριθμό των ανθρώπων. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου έναν μήνα».

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«Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται, κάπως έρχεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνέψει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε, σε έναν μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί…».