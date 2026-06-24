Τη δυνατότητα να απολαύσουν σημαντικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες εντελώς δωρεάν, θα έχουν κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτεί πρόγραμμα 12 δωρεάν συναυλιών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, θα φιλοξενήσουν καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ματούλα Ζαμάνη, ο Πάνος Βλάχος, ο Χρήστος Θηβαίος, κ.ά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών
Ιούνιος
- 29/06 | Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο Χρωμάτων) - Π.Ε. Λάρισας, Νίκος Πορτοκάλογλου & Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Ιούλιος
- 5/07 | Θεόπετρα- Π.Ε. Τρικάλων, Γιώτα Νέγκα
- 17/07 | Ιτέα - Π.Ε. Καρδίτσας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου
- 29/07 | Πινακοθήκη Λάρισας - Π.Ε. Λάρισας, Χρήστος Θηβαίος
Αύγουστος
- 1/08 | Ελληνόπυργος - Π.Ε. Καρδίτσας, Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου
- 7/08 | Φαρκαδόνα - Π.Ε. Τρικάλων, Ελένη Τσαλιγοπούλου
- 9/08 | Αργιθέα (Λίμνη Στεφανιάδα) - Π.Ε. Καρδίτσας, Ματούλα Ζαμάνη
- 22/08 | Λιμάνι Αγιοκάμπου - Π.Ε. Λάρισας, Μελίνα Ασλανίδου
- 29/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας, Πάνος Βλάχος
- 30/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας, Θεσσαλοί Δημιουργοί Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead
- 8/09 | Βαρούσι - Π.Ε. Τρικάλων, Ηρώ Σαΐα & Εστουδιαντίνα
- 12/09 | Μύλος Ματσόπουλου - Π.Ε. Τρικάλων, Μίλτος Πασχαλίδης