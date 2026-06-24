Ποιοι καλλιτέχνες θα δώσουν συναυλίες σε διάφορα μέρη της Θεσσαλίας, εντελώς δωρεάν, δείτε το πρόγραμμα.

Τη δυνατότητα να απολαύσουν σημαντικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες εντελώς δωρεάν, θα έχουν κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλίας.



Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτεί πρόγραμμα 12 δωρεάν συναυλιών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου.



Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, θα φιλοξενήσουν καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ματούλα Ζαμάνη, ο Πάνος Βλάχος, ο Χρήστος Θηβαίος, κ.ά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

Ιούνιος

29/06 | Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο Χρωμάτων) - Π.Ε. Λάρισας, Νίκος Πορτοκάλογλου & Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Ιούλιος

5/07 | Θεόπετρα- Π.Ε. Τρικάλων, Γιώτα Νέγκα

17/07 | Ιτέα - Π.Ε. Καρδίτσας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου

29/07 | Πινακοθήκη Λάρισας - Π.Ε. Λάρισας, Χρήστος Θηβαίος

Αύγουστος

1/08 | Ελληνόπυργος - Π.Ε. Καρδίτσας, Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου

7/08 | Φαρκαδόνα - Π.Ε. Τρικάλων, Ελένη Τσαλιγοπούλου

9/08 | Αργιθέα (Λίμνη Στεφανιάδα) - Π.Ε. Καρδίτσας, Ματούλα Ζαμάνη

22/08 | Λιμάνι Αγιοκάμπου - Π.Ε. Λάρισας, Μελίνα Ασλανίδου

29/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας, Πάνος Βλάχος

30/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας, Θεσσαλοί Δημιουργοί Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead

8/09 | Βαρούσι - Π.Ε. Τρικάλων, Ηρώ Σαΐα & Εστουδιαντίνα

12/09 | Μύλος Ματσόπουλου - Π.Ε. Τρικάλων, Μίλτος Πασχαλίδης