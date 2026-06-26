Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με «μάχη» ανάμεσα σε Νεβίλ και Οζιέ αλλά και εγκαταλείψεις.

Ο Τιέρ Νεβίλ ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στην 1η θέση, επιστρέφοντας στο Λουτράκι με προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων από τον Σεμπαστιάν Οζιέ., ο οποίος ακολουθεί στη 2η θέση. Τρίτος βρίσκεται ο Αντριέν Φουρμό, παρά το κλατάρισμα που του κόστισε την πρωτοπορία.

Η ημέρα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με έξι ειδικές διαδρομές και πολλές ανατροπές λόγω κλαταρισμάτων και εγκαταλείψεων. Οι Ντάνι Σόρντο και Σάμι Πάγιαρι έχασαν χρόνο αλλά ολοκλήρωσαν, ενώ οι Τζον Άρμστρονγκ και Όλιβερ Σόλμπεργκ αντιμετώπισαν σοβαρότερα προβλήματα, με τον Άρμστρονγκ να εγκαταλείπει μετά και μηχανική βλάβη.

{https://x.com/AcropolisRally/status/2070469654766596476}

Εγκαταλείψεις σημειώθηκαν και για τους Έλληνες οδηγούς, με τους Ιορδάνη Σερδερίδη (μηχανικό πρόβλημα στον Ελικώνα), Λάμπρο Αθανασούλα (Στείρι) και Παναγιώτη Ρουστέμη (έξοδος στους Βωξίτες) να μένουν εκτός συνέχειας.

Στην πρώτη γραμμή ακολουθούν οι Τακαμότο Κατσούτα (6ος) και Έλφιν Έβανς (7ος), πίσω από τους ΜακΈρλιν και Σεσκς που διατηρούν τις θέσεις 4η και 5η αντίστοιχα για την M-Sport.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο αγώνας συνεχίζεται το Σάββατο στις 07:54 με την ειδική του Γυμνού, όπου αναμένεται νέα μάχη για την κορυφή και τη γενική κατάταξη.

{https://x.com/RalioS4C/status/2070522541119017272}

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 27/06

Η δράση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζεται το Σάββατο 27 Ιουνίου, με τη βάση του αγώνα να είναι η Πελοπόννησος. Το πρόγραμμα ημέρας περιλαμβάνει περάσματα από 6 Ειδικές Διαδρομές, εκ των οποίων ορισμένες είναι νέες για τον εθνικό μας αγώνα.

ΕΔ8 «Γυμνό»

Μήκος: 19,60 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 04:54

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 07:54

ΕΔ9 «Κολλίνες»

Μήκος: 21,30 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 06:19

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:19

ΕΔ10 «Μαίναλο»

Μήκος: 14,78 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:05

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 11:05

ΕΔ11 «Κεφαλάρι»

Μήκος: 18,17 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 09:58

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 12:58

ΕΔ12 «Γυμνό»

Μήκος: 19,60 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 04:54

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 16:39

ΕΔ13 «Μαίναλο»

Μήκος: 14,78 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 08:05

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 19:05

Πρόγραμμα Κυριακής 28/06

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται την Κυριακή με 4 Ειδικές Διαδρομές, με τη Wolf Power Stage στο Λουτράκι να είναι το σημείο «κλειδί» του αγώνα. Εκεί θα κριθεί η νίκη έπειτα από τρεις άκρως απαιτητικές ημέρες δράσης.

ΕΔ14 «Άγιοι Θεόδωροι»

Μήκος: 25,39 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:28

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 08:28

ΕΔ15 «Λουτράκι»

Μήκος: 16,61 χλμ.

Ώρα κλεισίματος διαδρομής: 06:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 09:35

ΕΔ16 «Άγιοι Θεόδωροι»

Μήκος: 25,39 χλμ.

Κλείσιμο διαδρομής: 05:28

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 12:10

ΕΔ17 Wolf Power Stage

Μήκος: 16,61 χλμ.

Ώρα κλεισίματος διαδρομής: 06:35

Ώρα πρώτου αυτοκινήτου: 14:15