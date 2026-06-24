Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι έτοιμο να γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά και ένδοξη ιστορία του.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, φέρνοντας ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, με νέα αγωνιστική φιλοσοφία, κορυφαίες συμμετοχές και διαδρομές που υπόσχονται σκληρές μάχες μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο.

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι έτοιμο να γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά και ένδοξη ιστορία του. Ο εθνικός μας αγώνας, που φέτος συμπληρώνει 73 χρόνια ζωής, επιστρέφει στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ ως ο όγδοος γύρος της σεζόν, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φήμη του ως ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του θεσμού.

Η διοργάνωση του 2026 συνδυάζει την παραδοσιακή σκληρότητα του «Ράλλυ των Θεών» με μια διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό της διαδρομής. Το Λουτράκι αναλαμβάνει τον ρόλο του επίκεντρου της διοργάνωσης, ενώ η εκκίνηση μεταφέρεται σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον.

Η αυλαία θα ανοίξει το απόγευμα της Πέμπτης με την ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park, μια ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιομέτρων, σχεδιασμένη για να προσφέρει έντονο θέαμα τόσο στους θεατές όσο και στα εκατομμύρια φίλων του WRC που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσω τηλεοπτικών μεταδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Η υπερειδική αποτελεί μόνο την αρχή μιας διοργάνωσης που επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικές εικόνες της Ελλάδας. Αμέσως μετά τον τερματισμό της πρώτης ειδικής, τα πληρώματα θα επιβιβαστούν στο πλοίο Superfast IV στο λιμάνι της Κορίνθου, με προορισμό την Ιτέα. Η θαλάσσια μεταφορά, που επανέρχεται στη δομή του αγώνα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, προσθέτει ένα ξεχωριστό ελληνικό στοιχείο στη φετινή διοργάνωση.

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Οι διαδρομές

Από εκεί και πέρα ξεκινά η πραγματική δοκιμασία. Δεκαέξι ακόμη ειδικές διαδρομές θα καθορίσουν τον νικητή σε τρεις ημέρες έντονου συναγωνισμού. Οι γνωστές σκληρές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας, όπως οι Βωξίτες, ο Παρνασσός, το Στείρι, ο Ελικώνας και η Θήβα, συνδυάζονται με τις ειδικές της Πελοποννήσου, όπου ξεχωρίζουν το Γυμνό, οι Κολλίνες, το Μαίναλο, το Κεφαλάρι, οι Άγιοι Θεόδωροι και το Λουτράκι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Αρκαδίας στο πρόγραμμα του Ράλλυ Ακρόπολις έπειτα από σχεδόν σαράντα χρόνια, μέσω των νέων ειδικών διαδρομών Κολλίνες και Μαίναλο.

Το αγωνιστικό επίπεδο αναμένεται εξαιρετικά υψηλό. Συνολικά 57 πληρώματα θα βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης, με τα 12 αυτοκίνητα Rally1 να συνθέτουν τη μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC. Η Toyota Gazoo Racing κατεβάζει πέντε GR Yaris Rally1 με τους Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg, Sami Pajari και Sébastien Ogier, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος. Απέναντί της θα βρεθεί η Hyundai με τους Adrien Fourmaux, Thierry Neuville και Dani Sordo, ενώ η M-Sport Ford θα εκπροσωπηθεί από τέσσερα Puma Rally1, μεταξύ των οποίων και αυτό του Έλληνα Jourdan Serderidis.

Η βαθμολογία πριν από τον ελληνικό αγώνα προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Elfyn Evans προηγείται με 151 βαθμούς, όμως οι Katsuta και Solberg παραμένουν σε απόσταση που τους επιτρέπει να ελπίζουν σε ανατροπές. Στους κατασκευαστές, η Toyota έχει χτίσει σημαντικό προβάδισμα απέναντι στη Hyundai, αλλά το Ακρόπολις έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ανατρέψει κάθε προγνωστικό.

Παράλληλα, η μάχη στις κατηγορίες Rally2 αναμένεται εξίσου συναρπαστική, καθώς 34 αυτοκίνητα θα διεκδικήσουν διακρίσεις σε έναν από τους πιο σκληρούς αγώνες της χρονιάς. Ονόματα όπως οι Yohan Rossel, Andreas Mikkelsen, Roope Korhonen και Gus Greensmith εγγυώνται υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ενώ ξεχωρίζει η επιστροφή της Lancia στα ελληνικά χώματα για πρώτη φορά από το 1993.

Ισχυρή ελληνική παρουσία

Η ελληνική παρουσία παραμένει ισχυρή με δώδεκα πληρώματα, τα οποία θα προσπαθήσουν να διακριθούν απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό. Από τα Skoda Fabia RS Rally2 των Πλάγου-Κουζιώνη και «Ρουστέμη»-Μπακλώρη μέχρι το Hyundai i20 N Rally2 των Αθανασούλα-Σούκουλη, η γαλανόλευκη εκπροσώπηση θα έχει αρκετούς λόγους να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων του αγώνα.

Από το σύγχρονο σκηνικό του Ελληνικού έως τα βουνά της Φωκίδας, της Βοιωτίας και της Αρκαδίας, το Ράλλυ Ακρόπολις 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από έναν αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι μια παγκόσμια βιτρίνα για την Ελλάδα, ένας θεσμός που εξακολουθεί να συνδέει το όνομά του με την αντοχή, τη στρατηγική και την απόλυτη οδηγική πρόκληση.

Από αύριο, τα βλέμματα του κόσμου στρέφονται ξανά στους ελληνικούς χωματόδρομους. Και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, μόνο όσοι αντέξουν μέχρι το τέλος θα έχουν το δικαίωμα να αποκαλέσουν τους εαυτούς τους νικητές του «Ράλλυ των Θεών».

Συνοπτικό πρόγραμμα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Πέμπτη 25 Ιουνίου

19:05 – ΕΚΟ Super Special Stage, The Ellinikon Sports Park (1,86 χλμ.)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Ε.Δ. Βωξίτες

Ε.Δ. Παρνασσός

Ε.Δ. Στείρι

Ε.Δ. Ελικώνας

Ε.Δ. Θήβα

Σάββατο 27 Ιουνίου

Ε.Δ. Γυμνό

Ε.Δ. Κολλίνες

Ε.Δ. Μαίναλο

Ε.Δ. Κεφαλάρι

Κυριακή 28 Ιουνίου

Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι

Ε.Δ. Λουτράκι

Wolf Power Stage