«Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα από προκλινικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης και τις πρώτες κλινικές δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς αναφέρουν μείωση τόσο της επιθυμίας για αλκοόλ, όσο και της συνολικής κατανάλωσής του σε ορισμένους ασθενείς».

Ένα νέο κεφάλαιο για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ήδη με επιτυχία στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ανοίγει η επιστημονική έρευνα, καθώς ολοένα αυξανόμενα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να επηρεάζουν και τους νευρωνικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ανταμοιβή, την επιθυμία (craving) και τις εξαρτητικές συμπεριφορές.

Όπως δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» η επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Σταυρούλα Πάσχου η πιθανή επίδραση των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 και των νεότερων διπλών αγωνιστών GIP/GLP-1 στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία της σύγχρονης μεταβολικής και νευροβιολογικής έρευνας. «Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα από προκλινικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης και τις πρώτες κλινικές δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς αναφέρουν μείωση τόσο της επιθυμίας για αλκοόλ, όσο και της συνολικής κατανάλωσής του σε ορισμένους ασθενείς.

Ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση και δεν επαρκούν προς το παρόν για να υποστηρίξουν τη χρήση των φαρμακευτικών αυτών παρεμβάσεων ως καθιερωμένη θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ».

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Όπως εξηγεί η κυρία Πάσχου τα στοιχεία προκύπτουν από συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, που πρόσφατα ολοκλήρωσε η ερευνητική της Ομάδα στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, και η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό «Therapeutics Advances in Psychopharmacology».

«Η μελέτη μας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη σύνθεση της υπάρχουσας γνώσης και φιλοδοξούμε να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου συγκεκριμένων ορμονών στις εξαρτητικές συμπεριφορές και στις μελλοντικές θεραπευτικές προοπτικές των παρεμβάσεων αυτών». Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών που φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο ή είναι ακόμη νωρίς για τέτοια συμπεράσματα;

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«Φαίνεται ότι ωφελούνται περισσότερο αυτοί που έχουν αυτό που λέμε food noise, ή alcohol noise, δηλαδή αυτοί που έχουν έναν "θόρυβο" στο μυαλό τους και συνεχώς αναζητούν το τι θα φάνε, ή τι θα πιουν». Στο ερώτημα αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να επηρεάζουν και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα, η χρήση ουσιών κλπ η κ. Πάσχου αποκάλυψε ότι αυτό αποτελεί ήδη το επόμενο ερευνητικό βήμα της ομάδας της.

«Η έρευνα που δημοσιεύσαμε αφορά μόνο στο αλκοόλ. Αλλά τώρα είμαστε σε διαδικασία μελέτης και για άλλες ουσίες και πιστεύω ότι σύντομα θα είναι έτοιμη να την υποβάλουμε προς δημοσίευση και προς κρίση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα».