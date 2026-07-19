«Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Ο σύλλογος εργαζομένων τομέα ΕΚΑΒ Χανίων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά:

«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος για τον συνάνθρωπο μας από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην οικία του παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και ανακούφισή, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού. Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας».