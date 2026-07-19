Τα μηνύματα που αποδίδονται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλα στελέχη του σώματος.

Νέα σενάρια γύρω από την παρουσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκεται πλέον στο ιρανικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να δημοσιοποιούνται μηνύματα που αποδίδονται στον ίδιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές ασφαλείας, οι ισραηλινές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Χαμενεΐ έχει μετακινηθεί εκτός Ιράν για λόγους ασφαλείας, εν μέσω της κλιμακούμενης στρατιωτικής έντασης στην περιοχή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί η συνέχιση της δημοσίευσης μηνυμάτων και ανακοινώσεων που εμφανίζονται να προέρχονται από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ισραηλινά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι πίσω από τις αναρτήσεις φέρεται να βρίσκεται στενός συνεργάτης του περιβάλλοντός του, ο οποίος διαχειρίζεται την επικοινωνία εκ μέρους του, ώστε να διατηρείται η εικόνα της πολιτικής και στρατιωτικής καθοδήγησης της χώρας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές και εντάσσονται στο ευρύτερο κλίμα του πολέμου πληροφοριών που συνοδεύει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων οι πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις ανώτατων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων είναι συχνά δύσκολο να επαληθευτούν, ενώ χρησιμοποιούνται και ως μέσο άσκησης ψυχολογικής πίεσης προς την αντίπαλη πλευρά. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση, οι ισχυρισμοί των ισραηλινών μέσων παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι.