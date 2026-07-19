«Κόκκινη κάρτα» από τους διανομείς φαγητού. Τα αιτήματά τους.

Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζόμενων διανομέων της efood και της Wolt- καθώς και άλλων, μεμονωμένων καταστημάτων εστίασης- πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου.

Οι διανομείς, οι οποίοι αποφάσισαν πεντάωρη στάση εργασίας (19:00 - 00:00), έκαναν μοτοπορεία με σταθμούς σε διάφορα κεντρικά καταστήματα εστίασης που συνεργάζονται με τις πλατφόρμες.

​Η κινητοποίηση είχε σχεδιαστεί στρατηγικά στην «καρδιά» του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ- μια βραδιά όπου η ζήτηση για delivery χτυπάει κόκκινο- προκειμένου να εισακουστούν τα αιτήματά τους σε αρκετές πόλεις της χώρας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, ο Βόλος και η Μεσσηνία.

{https://youtu.be/Ugsi86foOfQ}

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να κάνουν πίσω και ζητούν ριζικές αλλαγές στο εργασιακό τους καθεστώς:

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Άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου και απευθείας πρόσληψη όλων των διανομέων από την efood.

​Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλες τις ειδικότητες.

​Αυξήσεις στις αμοιβές των freelancers και θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης αμοιβής ανά ώρα.

​Δικαίωμα μετατροπής των freelancers που το επιθυμούν σε μισθωτούς.

​Χορήγηση επιδόματος ατυχήματος/ασθενείας σε όλους και δωρεάν παροχή μέσων αυτοπροστασίας (όπως κράνη).

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στην e-food, Μιχάλης Ρέτζιος, εξήγησε τον συμβολισμό της κινητοποίηση «πάνω» στον τελικό του μουντιάλ, ενώ συνέδεσε τα αιτήματά τους με την ασφάλεια στους δρόμους, στον απόηχο του τραγικού θανάτου διανομέα πριν από λίγες ημέρες στην Αγία Παρασκευή.

​«Έχουμε πεντάωρη στάση εργασίας, συμβολικά την ώρα του τελικού του Μουντιάλ, λόγω του ότι είναι πολύ αυξημένη η εμπορική κίνηση, αλλά και για να δείξουμε το τι ζητάμε, να ακουστεί περισσότερο. Ζητάμε συλλογική σύμβαση εργασίας, κάτι το οποίο προσπαθούμε εδώ και πολύ καιρό και η e-food, παρόλα τα πολύ μεγάλα κέρδη που έχει, δεν υπογράφει», δήλωσε ο κ. Ρέτζιος.

​Αναφερόμενος στο ζήτημα της ασφάλειας, διευκρίνισε ότι η στάση είχε προκηρυχθεί έναν μήνα πριν από το πρόσφατο δυστύχημα, ωστόσο υπογράμμισε τα εξής:

​«Η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν προβλέπει μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και όρους εργασίας που σήμερα δεν υπάρχουν σε κανένα επίπεδο. Άρα αυξάνεται κατά πολύ η επικινδυνότητα σε ένα ήδη επικίνδυνο επάγγελμα. Εάν δεν υπάρχουν κανόνες λειτουργίας —πόσες ώρες θα δουλεύει, με τι ρυθμούς θα δουλεύει— ο κίνδυνος αυξάνεται».

​Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του σωματείου αναφορικά με την καθημερινότητα των freelancer διανομέων και τις έμμεσες χρεώσεις της εταιρείας:

​«Ζητάμε ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή στους συναδέλφους που είναι με το καθεστώς του ελεύθερου επαγγελματία. Τα μέσα ατομικής προστασίας να παρέχονται σε αυτούς δωρεάν, κάτι που σήμερα δε συμβαίνει. Με έμμεσο τρόπο η εταιρεία τους τα χρεώνει. Και όσοι συνάδελφοι από τους freelancer επιθυμούν, να μπορούν να γίνουν μισθωτούς.

​Πρέπει επίσης να καλύπτονται οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι freelancers σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και ασθένειας, γιατί σήμερα δεν καλύπτονται. Με πρησμένο πόδι δουλεύουν γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο επιβίωσης».

​Κλείνοντας, ο κ. Ρέτζιος κατήγγειλε την αναντιστοιχία ανάμεσα στα έσοδα των πλατφορμών και τις απολαβές των εργαζομένων: «Οι τζίροι τους είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Οι χρεώσεις που κάνουν και στους καταναλωτές και στα καταστήματα είναι πάρα πολύ μεγάλες και από αυτό εμείς δεν αμειβόμαστε αυτό που μας αντιστοιχεί και αναλογεί, οπότε να μπορούν και οι συνάδελφοι να δουλεύουν λιγότερες ώρες, ώστε να μειώνεται και ο κίνδυνος».