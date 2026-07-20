Οι φωτογραφίες με την αδερφή της και οι στιγμές χαλάρωσης στη φύση.

Ένα διαφορετικό και άκρως χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο, γεμάτο ανέμελες στιγμές, όμορφες εικόνες και επαφή με τη φύση, φαίνεται πως πέρασε η Κλέλια Ανδριολάτου, επιλέγοντας να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Η γνωστή ηθοποιός πραγματοποίησε ξεχωριστή εξόρμηση στους εντυπωσιακούς καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς, απολαμβάνοντας το καταπράσινο τοπίο και τα δροσερά νερά της περιοχής.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν δίστασε να φορέσει το πολύχρωμο μπικίνι της και να κολυμπήσει στα παγωμένα νερά, απαθανατίζοντας τη στιγμή με την αδερφή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της εκδρομής τους, με τα χαμόγελά τους να μαρτυρούν τη χαλάρωση και τη χαρά τους

Η ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στη φύση με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές του Σαββατοκύριακου.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες στο Instagram παρουσιάζοντας μερικές από τις πιο ανέμελες στιγμές της.

Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται χαμογελαστή , ευδιάθετη και εμφανώς ανανεωμένη, ενώ εκτός από τη βόλτα στους καταρράκτες, αποκάλυψε πως έδωσε το παρών και σε έναν γάμο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη», συνοψίζοντας σε μία πρόταση τα συναισθήματά της για το Σαββατοκύριακο που πέρασε.