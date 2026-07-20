Αποχώρησε από το MEGA μετά από χρόνια συνεργασία ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ποια είναι η νέα τηλεοπτική του στέγη.

Μια νέα σελίδα στην τηλεοπτική του πορεία ανοίγει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος αφήνει πίσω του το MEGA και ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στις οθόνες μέσα από τη συχνότητα του OPEN τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σε νέα τηλεοπτική στέγη θα βρεθεί από Σεπτέμβριο ο παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος. Πριν λίγες ημέρες ολοκλήρωσε την συνεργασία του με το MEGA, καθώς για δύο χρόνια ήταν δίπλα στην Φαίη Σκορδά και το «Buongiorno».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση που του κατέθεσε το OPEN κρίθηκε η πιο ελκυστική, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και συνεργασίας.

Ο ρόλος

Από τον Σεπτέμβριο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα βρίσκεται στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN, συμμετέχοντας σε νέα ενημερωτική εκπομπή δίπλα στον δημοσιογράφο Νάσο Γουμενίδη. Στην εκπομπή θα συμμετάσχει και η Άρια Καλύβα. Μάλιστα, η εκπομπή θα ξεκινάει ακριβώς αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του OPEN.