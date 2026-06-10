Μία ιδιαίτερη ιστορία μοιράστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον αδερφό του, Θάνος και τον Γιάννη Κότσιρα.

Μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, στον αέρα του «Buongiorno» όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στον αδερφό του, Θάνο.

Με αφορμή ένα ρεπορτάζ αφιερωμένο στον Γιάννη Κότσιρα, ο παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί μία ιστορία από την τελευταία συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή.

Όπως εξήγησε, εκείνο το βράδυ είχαν βρεθεί στο πλευρό του αδερφού του μουσικοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Κότσιρας.

Τότε, ο Θάνος Μικρούτσικος, είχε αναφέρει ότι ο Γιάννης Κότσιρας είναι ο συνεχιστής του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Έτσι, ο παρουσιαστής, μετά από κάθε τραγούδι που ερμήνευαν μαζί, φώναζε «Μπράβο Μπιθικότσιρα», μέχρι τη στιγμή που αδερφός του τού έκανε νόημα με το χέρι να σταματήσει.

Όπως εξήγησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, σεβάστηκε την επιθυμία του καθώς μάλιστα γνώριζε ότι η κατάσταση της υγείας του είχε ήδη κλονιστεί.

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Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι είχε λάβει έναν φάκελο με αντικείμενα και περιοδικά στα οποία είχε συμπεριλήφθη ο Θάνος Μικρούτσικος, μαζί με ένα χρηματικό ποσό.

Η πράξη αυτή του προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς δεν μπόρεσε να πιστέψει το μεγαλείο της ψυχής του άγνωστου αποστολέα.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά, σημείωσε ότι εκτός αέρα, θα ήθελε να του εκμυστηρευτεί μία ιστορία που είχε ζήσει με τον αδερφό του, με εκείνον να δηλώνει:

«Καλά θα κάνεις, μη μου την πεις δημοσίως. Ενώ μπορώ και γελάω, νιώθω καλύτερα… Μιλάω. Έχω ακόμα δυσκολία…».