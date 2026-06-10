Εννέα χρόνια γάμου γιορτάζουν σήμερα η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης.

Τα εννιά χρόνια έγγαμου βίου γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, η Δούκισσα Νομικού με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη, τον οποίο και παντρεύτηκε στη Μύκονο το 2017.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, και σήμερα το μοντέλο θέλησε να εκφράσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την αγάπη και το σεβασμό της προς τον σύντροφό της.

Συγκεκριμένα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από την λαμπερή ημέρα του γάμου τους, τόσο από το μυστήριο, όσο και από τη δεξίωση που είχε ακολουθήσει.

{https://www.instagram.com/p/DZZqQ3-jbOt/?hl=el&img_index=1}

Στην λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε... Σε λατρεύω!».