Παρουσιάστηκε η Προπληρωμένη Κάρτα Κοινωνικών Παροχών. Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και του 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά.

Η Προπληρωμένη Κάρτα Κοινωνικών Παροχών, που παρουσιάστηκε την Παρασκευή, αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ και εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων. Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία.

Συγκεκριμένες παροχές του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ καταβάλλονται πλέον με έναν ενιαίο τρόπο πληρωμής. Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί μία κάρτα, στην οποία πιστώνονται οι κοινωνικές παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και του 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά. Το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται με την κάρτα για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ανέφερε σε μήνυμά της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Προπληρωμένης Κάρτας, ενώ 877.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών.

Μέσω της Προπληρωμένης Κάρτας έχουν ήδη πληρωθεί, μεταξύ άλλων, 647.600 δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21, 203.734 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 91.340 δικαιούχοι του Επιδόματος Γέννησης και 767 δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής. Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.864.707 καταβολές

επιδοματικών παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών, συνολικού ύψους άνω των 2,17 δισ. ευρώ.

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Στην παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Η Προπληρωμένη Κάρτα στην πράξη: πιο απλά, πιο σύγχρονα, με διαφάνεια», με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνου Μεγαρίτη, του Προέδρου του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδα Ατσαβέ, του Γενικού Διευθυντή της ΔΥΠΑ, Κωνσταντίνου Γεώρμα, καθώς και δικαιούχου της κάρτας.

«Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν ο τρόπος εφαρμογής της Προπληρωμένης Κάρτας, η συνεργασία των φορέων που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου και τα οφέλη του νέου συστήματος για τους δικαιούχους: λιγότερη γραφειοκρατία, ασφαλέστερες συναλλαγές και μεγαλύτερη διαφάνεια στις καταβολές. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τους δικαιούχους με σοβαρή οπτική αναπηρία, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η καταβολή της παροχής μέσω τραπεζικού λογαριασμού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.