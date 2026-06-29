Κατά τόπους έντονες θερμοκρασίες, αλλά χωρίς ενδείξεις για παρατεταμένο ή ακραίο κύμα καύσωνα.

Θερμές θα είναι οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, χωρίς όμως - σύμφωνα με τους μετεωρολόγους - να διαφαίνεται ένα ακραίο ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

Κολυδάς: Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η κορύφωση της θερμής αυτής περιόδου αναμένεται από τα τέλη Ιουνίου έως και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να εντοπίζονται κυρίως σε μεγάλες πόλεις και πεδινές περιοχές, όπως η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στο καλοκαιρινό μοτίβο του καιρού, καθώς η ζέστη θα παραμείνει αισθητή.

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Κλέαρχος Μαρουσάκης: Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια η θερμή φάση

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για θερμοκρασίες που σε τοπικό επίπεδο θα φτάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Σε πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, όπως ο Έβρος, η Πέλλα, η Ημαθία και η Πιερία, αλλά και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 37 βαθμούς, με υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται και στην Κρήτη.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτή η θερμή φάση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται η προσέγγιση δροσερότερης αέριας μάζας, η οποία θα ενισχύσει την αστάθεια και θα φέρει τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

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Γιάννης Καλλιάνος: Δεν διαφαίνεται κάποιο έντονο ή ακραίο κύμα καύσωνα

Παρόμοια εικόνα δίνει και ο Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος αναφέρει ότι η νέα εβδομάδα ξεκινά με ζέστη, χωρίς όμως ενδείξεις ακραίου καύσωνα. Μέχρι και την Τρίτη θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρή βλάστηση αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Στη συνέχεια οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ελαφρώς, φτάνοντας κατά τόπους τους 36–38 βαθμούς και τοπικά έως και τους 39 σε ευπαθείς περιοχές, όπως ο θεσσαλικός κάμπος και τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας.

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