Τα ξύλινα εσωτερικά πατζούρια αποτελούν την ιδανική λύση σκίασης για να προστατεύσετε το σπίτι σας από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Στη χώρα μας, οι καύσωνες του καλοκαιριού γίνονται όλο και πιο έντονοι, με τις περιόδους παρατεταμένης ζέστης να αποτελούν πλέον καθημερινότητα.

Αυτό αναγκάζει όλο και περισσότερους από εμάς να αναζητούμε έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους για να «θωρακίσουμε» το σπίτι μας από τις υψηλές θερμοκρασίες και, φυσικά, να περιορίσουμε τα έξοδα του κλιματιστικού.

Αν και οι περισσότεροι εστιάζουν αποκλειστικά στο air condition, συχνά υποτιμούμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η σωστή σκίαση. Τα ξύλινα εσωτερικά πατζούρια αποτελούν μια κορυφαία λύση για να περάσετε το καλοκαίρι με πολύ μεγαλύτερη άνεση.

Συγκεντρώσαμε για εσάς όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα εσωτερικά πατζούρια, ώστε να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό στον επόμενο καύσωνα…

Μπορούν τα εσωτερικά πατζούρια να εμποδίσουν τη ζέστη να μπει στο δωμάτιο;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τα πατζούρια εσωτερικού χώρου λειτουργούν ως μια εξαιρετική φυσική ασπίδα ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία.

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Η αποτελεσματικότητά τους οφείλεται κυρίως στα ποιοτικά και ανθεκτικά υλικά κατασκευής τους, όπως το συμπαγές σκληρό ξύλο. Το ξύλο έχει την ιδιότητα να απορροφά τη θερμότητα και να την απελευθερώνει με πάρα πολύ αργό ρυθμό, εμποδίζοντάς την να πυρώσει το εσωτερικό του σπιτιού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για να μπλοκάρετε τη ζέστη στο μέγιστο βαθμό, το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατάτε τις περσίδες των πατζουριών εντελώς κλειστές τις ώρες που ο ήλιος «χτυπάει» το παράθυρο. Σε αντίθεση με τις απλές κουρτίνες ή τα στόρια, τα εσωτερικά πατζούρια εφαρμόζουν και σταθεροποιούνται απευθείας πάνω στο πλαίσιο του παραθύρου. Αυτό προσφέρει κορυφαία μόνωση, καθώς εκμηδενίζει τα κενά από όπου θα μπορούσε να περάσει ο θερμός αέρας.

Κινηθείτε στρατηγικά: Πότε να ανοίγετε και πότε να κλείνετε τις περσίδες

Τις ημέρες του καύσωνα, υπάρχει πάντα ο πειρασμός να ανοίξουμε διάπλατα τα παράθυρα για να μπει αέρας. Ωστόσο, τις ώρες που η ζέστη χτυπάει κόκκινο, αυτό κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, αφού το μόνο που καταφέρνουμε είναι να βάζουμε τον πυρωμένο εξωτερικό αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Η σωστή κίνηση είναι να κρατάτε τις περσίδες των εσωτερικών πατζουριών ερμητικά κλειστές τις ζεστές ώρες.

Το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, μπορείτε να ανοίξετε τόσο τα παράθυρα όσο και τις περσίδες. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέψετε στον δροσερό αέρα να κυκλοφορήσει ελεύθερα και να φρεσκάρει φυσικά τον χώρο σας.

Εκμεταλλευτείτε το καλοκαιρινό αεράκι

Όπως αναφέραμε, το υλικό των πατζουριών απορροφά εξαιρετικά τη θερμότητα όταν οι περσίδες είναι κλειστές. Τι γίνεται όμως αν πετύχετε ένα δροσερό καλοκαιρινό μελτέμι;

Αν φυσάει αεράκι, μπορείτε να ανοίξετε το τζάμι του παραθύρου σας για να το αφήσετε να μπει, αλλά προσοχή: κρατήστε τις περσίδες των πατζουριών σας εντελώς κλειστές.

Έτσι, θα απολαύσετε τη δροσιά από το αεράκι που περνά ανάμεσα από τα φύλλα, χωρίς να χάσετε την προστασία και την απορρόφηση της θερμότητας που προσφέρουν τα πατζούρια σας.

Προσοχή στην επιλογή του χρώματος!

Όταν επιλέγετε πατζούρια εσωτερικού χώρου, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και φινιρισμάτων. Καλό είναι όμως να γνωρίζετε ότι το χρώμα που θα διαλέξετε επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία του σπιτιού.

Τα σκούρα χρώματα, όπως το μαύρο ή το γκρι, απορροφούν τη θερμότητα και την ακτινοβολούν πιο γρήγορα μέσα στο δωμάτιο. Επομένως, αν η προστασία από τη ζέστη είναι η πρώτη σας προτεραιότητα, καλό θα ήταν να αποφύγετε τις πολύ σκούρες αποχρώσεις.

Αντίθετα, οι ανοιχτόχρωμες επιλογές - όπως το κλασικό λευκό, το διαχρονικό κρεμ ή οι απαλές γήινες αποχρώσεις - αντανακλούν το ηλιακό φως μακριά από το παράθυρο, βοηθώντας σας να κρατήσετε τους χώρους σας αισθητά πιο δροσερούς.

Πηγή: shutterlyfabulous.com