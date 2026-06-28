Ένα απλό και οικονομικό αξεσουάρ μπορεί να μειώσει αισθητά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να προστατεύσει τόσο τους επιβάτες όσο και την καμπίνα.

Το καλοκαίρι, η είσοδος σε ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει παρκαρισμένο στον ήλιο μοιάζει πολλές φορές με... δοκιμασία αντοχής. Το τιμόνι καίει, τα καθίσματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα αγγίξει κανείς και το εσωτερικό θυμίζει φούρνο.

Ευτυχώς, όπως αναφέρει το southernliving, υπάρχει μια ιδιαίτερα οικονομική και αποτελεσματική λύση που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες: το σκίαστρο παρμπρίζ ή ηλιοπροστασία. Πρόκειται για ένα απλό αξεσουάρ που μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση αλλά και προστασία στα υλικά της καμπίνας.

Γιατί το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε «θερμοκήπιο»

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Οι ηλιακές ακτίνες περνούν μέσα από τα τζάμια του αυτοκινήτου και θερμαίνουν τα καθίσματα, το ταμπλό και τις υπόλοιπες επιφάνειες. Η θερμότητα που παράγεται εγκλωβίζεται στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να αυξάνεται πολύ περισσότερο από εκείνη του περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται στους 24 βαθμούς Κελσίου, το εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει περίπου τους 43°C μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Έπειτα από μία ώρα, η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50°C, επίπεδα ιδιαίτερα επικίνδυνα για ανθρώπους και ζώα.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί τονίζουν πως δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά.

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Πόσο αποτελεσματικό είναι ένα σκίαστρο παρμπρίζ;

Το σκίαστρο τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ και λειτουργεί αντανακλώντας μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πριν αυτή θερμάνει την καμπίνα.

Σύμφωνα με μετρήσεις, ένα ποιοτικό σκίαστρο μπορεί να διατηρήσει το εσωτερικό του αυτοκινήτου έως και 10-12 βαθμούς Κελσίου πιο δροσερό (περίπου 20 βαθμούς Φαρενάιτ) σε σχέση με ένα όχημα που παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο χωρίς προστασία.

Αν και δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως την άνοδο της θερμοκρασίας, μειώνει σημαντικά τη συσσώρευση θερμότητας, περιορίζει τον χρόνο που χρειάζεται το κλιματιστικό για να ψύξει την καμπίνα και κάνει την είσοδο στο αυτοκίνητο πολύ πιο άνετη.

Προστατεύει και το εσωτερικό του αυτοκινήτου

Τα οφέλη όμως δεν περιορίζονται μόνο στην άνεση. Η συνεχής έκθεση στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει:

Ρωγμές στο ταμπλό.

Ξεθώριασμα πλαστικών και υφασμάτων.

Φθορά και σκασίματα στα δερμάτινα καθίσματα.

Η χρήση σκιάστρου συμβάλλει στη διατήρηση της καλής κατάστασης της καμπίνας και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της μεταπωλητικής αξίας του οχήματος.

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σκίαστρο

Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, το σκίαστρο θα πρέπει να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του παρμπρίζ, χωρίς μεγάλα κενά στις άκρες.

Οι ειδικοί συνιστούν να προτιμάτε προϊόντα που διαθέτουν:

ανακλαστική εξωτερική επιφάνεια,

υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UPF 50+),

θερμομονωτική στρώση,

σωστή εφαρμογή στις διαστάσεις του παρμπρίζ του οχήματος.

Υπάρχουν τόσο πτυσσόμενα όσο και ειδικά κατασκευασμένα σκίαστρα για συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων, με τα δεύτερα να προσφέρουν συνήθως καλύτερη κάλυψη.

Επιπλέον τρόποι να διατηρήσετε το αυτοκίνητο πιο δροσερό

Εκτός από το σκίαστρο, υπάρχουν και άλλες απλές κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν τη συσσώρευση θερμότητας:

Προτιμήστε θέση στάθμευσης στη σκιά, όταν αυτό είναι δυνατό.

Χρησιμοποιήστε σκίαστρα και στα πίσω παράθυρα, ιδιαίτερα αν μεταφέρετε παιδιά.

Αν διαθέτετε μαύρα δερμάτινα καθίσματα, καλύψτε τα με ανοιχτόχρωμα καλύμματα ή ακόμη και με μια λευκή πετσέτα όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Αφήστε τα παράθυρα ελάχιστα ανοιχτά (περίπου 2-3 εκατοστά), ώστε να διευκολύνεται η αποβολή μέρους της θερμότητας. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να καταστήσει ασφαλή την παραμονή παιδιών ή κατοικίδιων μέσα στο αυτοκίνητο.

Ένα σκίαστρο παρμπρίζ αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και αποδοτικές επενδύσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μειώνει αισθητά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, προστατεύει τα υλικά της καμπίνας από τη φθορά του ήλιου και κάνει κάθε μετακίνηση πολύ πιο άνετη, ιδιαίτερα στις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.