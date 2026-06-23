Το κύμα καύσωνα είναι εξαιρετικά έντονο, για αυτή την εποχή του χρόνου «αλλά με αβέβαιη ακόμα διάρκεια» ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Η Γαλλία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο λόγω του καύσωνα που πλήττει την δυτική Ευρώπη. Στην πόλη Πισός το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 44,3 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας ρεκόρ ενώ λίγο πιο βόρεια στο Μπορντό το θερμόμετρο έφτασε τους 42,1 °C.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, το Météo-France ανέφερε πως κατά μέσο όρο η θερμοκρασία σε 30 σταθμούς σε όλη τη χώρα έφτασε επίσης σε ρεκόρ των 29,8 βαθμών Κελσίου στις 17:00. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν κατά τον καύσωνα τους Ιουνίου του 2019, όπου το θερμόμετρο στο Vérargue έφτασε στους 46 βαθμούς Κελσίου.

{https://x.com/meteofrance/status/2069465962412159048}

Η υπηρεσία ανέφερε ότι σε αρκετούς από τους σταθμούς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή ήταν η θερμότερη μέρα για τη Γαλλία ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο θερμή σύμφωνα με το Météo-France.

{https://x.com/SkyNews/status/2069452747947041273}

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Έκλεισε ο πύργος του Άιφελ και το Λούβρο

Λόγω του καύσωνα στο Παρίσι, ο πύργος του Άιφελ και το μουσείο του Λούβρου έκλεισαν νωρίτερα. Ο πύργος του Άιφελ έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης αντί αργά το βράδυ ενώ το μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε ότι θα κλείσει δύο ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο από την Τετάρτη ως και το Σάββατο.

{https://x.com/franceinfo/status/2069443762321846732}

«Αν και μέρη του ιστορικού κτιρίου είναι φυσικά ανθεκτικό, το μουσείο παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή] ανέφερε η διοίκηση του μουσείου.

{https://x.com/AmericanGeo/status/2069473223557685409}

{https://x.com/LucAuffret/status/2069449076945383631}

«Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη κατά το τέλος της ημέρας και εντείνεται ακόμη περισσότερο από τον αριθμό των επισκεπτών πρόσθεσε

{https://x.com/MuseeLouvre/status/2069429971177570805}

{https://x.com/BFMTV/status/2069423979366850814}

Καύσωνας και τα επόμενα πέντε χρόνια

Ο καύσωνας σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται σε κλιματική αλλαγή που είναι στενά συνδεδεμένη με ανθρώπινες ενέργειες. Η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει πως τα επόμενα πέντε χρόνια η ακραία ζέστη θα σπάσει νέα ρεκόρ.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, είπε ότι 40 άτομα σε όλη τη χώρα πνίγηκαν από την περασμένη Πέμπτη. Όλοι τους ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι.

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Σε μία χώρα χωρίς εκτεταμένη τη χρήση κλιματιστικών, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι αθλητικές εκδηλώσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τον καύσωνα. Οι ακραίες συνθήκες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας με τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας να ξεπερνά του; 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές πόλεις.

{https://x.com/AFP/status/2069269011234165217}

«Αναμένονται νέα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, μερικά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα ρεκόρ, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου» ανέφερε το Météo-France. Το κύμα καύσωνα είναι εξαιρετικά έντονο, για αυτή την εποχή του χρόνου «αλλά με αβέβαιη ακόμα διάρκεια» ανέφερε η κλιματική υπηρεσία. Ήδη οι θερμοκρασίες συγκρίνονται με τον Αύγουστο του 2003. Τότε το κύμα καύσωνα είχε ξεπεράσει τα καταγεγραμμένα όρια μισού αιώνα.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, είναι εκτεθειμένοι σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη η Γαλλία μετρά 40 θανάτους από πνιγμό, που συνδέονται με τον καύσωνα καθώς οι κάτοικοι αναζητούν δροσιά. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα στη Γαλλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πρόκειται για την χώρα που έχει επηρεαστεί περισσότερο από όλες στην Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, έχει σημάνει συναγερμό για 54 διαμερίσματα, τα μισά σχεδόν της χώρας.

Ο καύσωνας πλήττει επίσης την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βρετανία. Στη Βρετανία οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις εκδηλώσεων. Μια εκδήλωση της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα στο Λονδίνο ακυρώθηκε της προειδοποίησης για ακραία ζέστη. Η εκδήλωση, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Shaw του London School of Economics στο κεντρικό Λονδίνο την Τετάρτη, είχε ως στόχο να εξετάσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της δράσης για την ακραία ζέστη σε όλο τον κόσμο.

{https://x.com/France24_en/status/2069382660506460269}

Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία

Αν και στη Βρετανία το ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμών Κελσίου δεν καταρρίφθηκε το θερμόμετρο έφτασε αρκετά κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στην πλατεία Camden του Λονδίνου το 1957 και ξανά στο πάρκο Mayflower του Σαουθάμπτον στο 1976.

Μέχρι στιγμής η υψηλότερη θερμοκρασία φέτος ήταν οι 35,1 βαθμοί Κελσίου στο Kew Gardens του Λονδίνου στις 26 Μαΐου.

{https://x.com/France24_en/status/2069382660506460269}

Ωστόσο την Τετάρτη και την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως να καταρριφθεί το ρεκόρ του Ιουνίου.

{https://x.com/metoffice/status/2069400744453697725}

Οι μέγιστες θερμοκρασίες που έφτασε το θερμόμετρο σε πόλεις σε ολόκληρη τη Βρετανία μέχρι τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) ήταν:

Γουέσλι: 34,6 °C

Πανεπιστήμιο Reading, Μπέρκσάιρ: 34,1 °C

Μπενσον, Όξφορντσαϊρ: 34,1 °C

Τσάρλγουντ: 33,7 °C

Kew Gardens, Λονδίνο: 33,7 °C

Astwood Bank, Hereford & Worcester: 33,6 °C

Χίθροου, Λονδίνο: 33,6 °C

Νόρθχολτ, Λονδίνο: 33,4 °C

Σάουθ Φάρμπορο, Χάμπσάιρ: 33,3 °C

Γουέλεσμπερν, Γουόργουκσάιρ: 33,3 °C

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgdhhp7qlll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Τζέρσεϊ η θερμοκρασία έφτασε στους 33,3 °C ενώ στο αεροδόμριο του Guernsey στους 33,4 °C.

Σε μήνυμά του το LSE έγραψε πως «λυπούμαστε που αυτή η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω της κόκκινης προειδοποίησης για ακραία ζέστη που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Tο υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Ρώμης, την Τρίτη και δήλωσε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σε 16 την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια κόκκινης προειδοποίησης, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, το υπουργείο συμβουλεύει τους πολίτες να τρέφονται ελαφρά, να μένουν σε εσωτερικούς χώρους και να δροσίζονται με νερό.

Καύσωνας και στην Ισπανία

Αντίστοιχες συνθήκες ισχύουν και στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η Aemet, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό την Τρίτη καθώς η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου στη νότια Ανδαλουσία. Στην Καλαβρία και τη Χώρα των Βάσκων το θερμόμετρο έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgdfai1r941?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τους 12 καύσωνες που έχει καταγράψει η Aemet από τότε που άρχισε να τις παρατηρεί το 1975, οι μισοί έχουν συμβεί μετά το 2015.

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Ο Copernicus, ο οργανισμός παρακολούθησης της ΕΕ, διαπίστωσε ότι στην Ευρώπη και παγκοσμίως, το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί και η ήπειρος βίωσε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ημερών «θερμικού στρες». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την ένταση της ζέστης και της ξηρασίας, ειδικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη σε επιπτώσεις στην υγεία και πυρκαγιές.

Σαρώνει ο καύσωνας στη Γερμανία

Στα επόμενα 24ωρα, η θερμοκρασία στα δυτικά και στα νότια της Γερμανίας εκτιμάται ότι θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, Φέλιξ Ντιτς, είναι πιθανό οι θερμοκρασίες στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στα δυτικά της χώρας να μην πέφτουν κάτω από τους 24 ή 25 βαθμούς Κελσίου ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djglwanpni4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μιλάμε για συνθήκες πλήρως τροπικές και χωρίς κλιματισμό αφόρητες», τόνισε. Την Τετάρτη, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Γερμανίας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 30 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο και στα ανατολικά και βόρεια. «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες ακόμη και μεταξύ 39 και 41 βαθμών», εκτίμησε ο Ντιτς, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για την ένταση του καύσωνα.

{https://x.com/KutayMihliardic/status/2068959006563979466}

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Γερμανία ήταν 41,2 βαθμοί Κελσίου στις 25 Ιουλίου 2019 στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, ενώ η πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου ήταν η 30η Ιουνίου 2019 στη Σαξονία - Άνχαλτ με 39,6 βαθμούς Κελσίου.

«Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται ελαφρά τάση πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά μόνο για τα βορειοδυτικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, θα διαρκέσει πιθανότατα όλη την επόμενη εβδομάδα.

{https://x.com/AFP/status/2069412161848332577}

Σε τοπικό επίπεδο, κρατίδια και δήμοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων θερμοκρασιών. Στο Μόναχο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με μια «κανονική» ημέρα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αλλά και παιδικές πισίνες. Στο Βερολίνο οι μαθητές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ ακυρώνονται σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC/ABC