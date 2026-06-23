Ο καύσωνας που μαστίζει τη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης προκαλεί αλλαγές στις ώρες επισκεψιμότητας διάσημων μνημείων.

Οι διαχειριστές του πύργου του Άιφελ στη Γαλλία ανακοίνωσαν ότι το διάσημο τουριστικό μνημείο θα κλείσει νωρίτερα την Τρίτη λόγω του καύσωνα.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, είναι εκτεθειμένοι σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη η Γαλλία μετρά 40 θανάτους από πνιγμό, που συνδέονται με τον καύσωνα καθώς οι κάτοικοι αναζητούν δροσιά.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα στη Γαλλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Πρόκειται για την χώρα που έχει επηρεαστεί περισσότερο από όλες στην Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, έχει σημάνει συναγερμό για 54 διαμερίσματα, τα μισά σχεδόν της χώρας.

Ο καύσωνας πλήττει επίσης την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βρετανία. Στη Βρετανία οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις εκδηλώσεων. Μια εκδήλωση της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα στο Λονδίνο ακυρώθηκε της προειδοποίησης για ακραία ζέστη. Η εκδήλωση, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Shaw του London School of Economics στο κεντρικό Λονδίνο την Τετάρτη, είχε ως στόχο να εξετάσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της δράσης για την ακραία ζέστη σε όλο τον κόσμο.

{https://x.com/France24_en/status/2069382660506460269}

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Σε μήνυμά του το LSE έγραψε πως «λυπούμαστε που αυτή η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω της κόκκινης προειδοποίησης για ακραία ζέστη που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Tο υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Ρώμης, την Τρίτη και δήλωσε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σε 16 την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια κόκκινης προειδοποίησης, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, το υπουργείο συμβουλεύει τους πολίτες να τρέφονται ελαφρά, να μένουν σε εσωτερικούς χώρους και να δροσίζονται με νερό.

Καύσωνας και τα επόμενα πέντε χρόνια

Ο καύσωνας σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται σε κλιματική αλλαγή που είναι στενά συνδεδεμένη με ανθρώπινες ενέργειες. Η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει πως τα επόμενα πέντε χρόνια η ακραία ζέστη θα σπάσει νέα ρεκόρ.

O Γάλλος πρωθυπουργός, είπε ότι 40 άτομα σε όλη τη χώρα πνίγηκαν από την περασμένη Πέμπτη. Όλοι τους ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι.

Σε μία χώρα χωρίς εκτεταμένη τη χρήση κλιματιστικών, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι αθλητικές εκδηλώσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τον καύσωνα. Οι ακραίες συνθήκες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας με τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας να ξεπερνά του; 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές πόλεις.

{https://x.com/AFP/status/2069269011234165217}

«Αναμένονται νέα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, μερικά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα ρεκόρ της εποχής, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου» ανέφερε η Meteo France. Το κύμα καύσωνα είναι εξαιρετικά έντονο, για αυτή την εποχή του χρόνου «αλλά με μία αβέβαιη ακόμα διάρκεια» ανέφερε η κλιματική υπηρεσία. Ήδη οι θερμοκρασίες συγκρίνονται με τον ΄Αύγουστο του 2003. Τότε το κύμα καύσωνα είχε ξεπεράσει τα καταγεγραμμένα όρια μισού αιώνα.

Καύσωνας και στην Ισπανία

Αντίστοιχες συνθήκες ισχύουν και στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η Aemet, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό την Τρίτη καθώς η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου στη νότια Ανδαλουσία. Στην Καλαβρία και τη Χώρα των Βάσκων το θερμόμετρο έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Από τους 12 καύσωνες που έχει καταγράψει η Aemet από τότε που άρχισε να τις παρατηρεί το 1975, οι μισοί έχουν συμβεί μετά το 2015.

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Ο Copernicus, ο οργανισμός παρακολούθησης της ΕΕ, διαπίστωσε ότι στην Ευρώπη και παγκοσμίως, το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί και η ήπειρος βίωσε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ημερών «θερμικού στρες». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την ένταση της ζέστης και της ξηρασίας, ειδικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη σε επιπτώσεις στην υγεία και πυρκαγιές.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC/ABC