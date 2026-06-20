Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 60 διοικητικά διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω έντονου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα που ανεβάζει τον υδράργυρο σε επίπεδα που προκαλούν συναγερμό στις μετεωρολογικές υπηρεσίες και στις αρχές πολιτικής προστασίας. Η Γαλλία καταγράφει τις πιο δύσκολες συνθήκες, με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

«Ζορίζεται» το Παρίσι από το θερμικό κύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το νέο αυτό επεισόδιο ακραίας ζέστης προκαλεί ανησυχία στη Γαλλία, καθώς θυμίζει τις συνθήκες του ιστορικού καύσωνα του Αυγούστου του 2003, όταν περισσότεροι από 14.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των επιπλοκών στην υγεία.

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Σήμερα, περίπου 60 διαμερίσματα της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, επηρεάζοντας περισσότερους από 41 εκατομμύρια πολίτες. Οι αρχές έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, με στόχο την προστασία των ευάλωτων ομάδων και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ζέστης. Σε αρκετές περιοχές, όπως το Μπιαρίτζ και η Λιμόζ, οι τοπικές αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να εγγράφουν ηλικιωμένους και ευάλωτους κατοίκους σε ειδικά μητρώα, ώστε να υπάρχει τακτική επικοινωνία και έλεγχος για την κατάσταση της υγείας τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

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Η ζέστη αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τις θερμοκρασίες το Σάββατο να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς στο σύνολο της χώρας, ενώ την Κυριακή και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά τιμές άνω των 40°C.

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Στο Παρίσι, οι δημοτικές αρχές έχουν ανοίξει τα πάρκα όλο το 24ωρο, προκειμένου οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε δροσερούς χώρους, ενώ παράλληλα εξετάζεται η αναβολή ή η τροποποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το φεστιβάλ Fête de la Musique, λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας, αλκοόλ και συνωστισμού κοντά σε υδάτινες περιοχές. Στο μεταξύ, σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν ανάσες δροσιάς σε πάρκα, σιντριβάνια και ποτάμια, ενώ αυξημένη είναι η κατανάλωση νερού και η χρήση κλιματιστικών. Οι αρχές συνιστούν περιορισμό των μετακινήσεων, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες και συνεχή ενυδάτωση.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει ζητήσει την ακύρωση έντεκα υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων, ενώ σχολεία και εργοτάξια σε πολλές περιοχές της χώρας προσαρμόζουν τα ωράριά τους ή αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

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Θερμικός συναγερμός και σε Ισπανία και Βρετανία

Το κύμα καύσωνα επηρεάζει συνολικά μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, με χώρες όπως η Ισπανία και η Βρετανία να βρίσκονται επίσης σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για συνεχιζόμενες συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα Ισπανία βιώνει εκτεταμένο θερμικό κύμα, με θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές της χώρας πλησιάζουν τους 40 βαθμούς, ενώ σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος πυρκαγιών.

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Νέο θερμοκρασιακό ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Βρετανία, αν και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες σε σχέση με τη νότια Ευρώπη, το νέο κύμα ζέστης προκαλεί ασυνήθιστη για τη χώρα θερμική επιβάρυνση, με τον υδράργυρο να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή και τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Το Met Office εκτιμά ότι το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμούς Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976, ενδέχεται να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.

Σε κλοιό καύσωνα και η Κεντρική Ευρώπη

Αντίστοιχα δύσκολη είναι η εικόνα και στη Κεντρική Ευρώπη. Η Ελβετία έχει θέσει τη Βασιλεία σε συναγερμό επιπέδου 4, με θερμοκρασίες έως 37°C, ενώ στη Γενεύη αποφασίστηκε το κλείσιμο σχολικών μονάδων για παιδιά προσχολικής ηλικίας τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στη Γερμανία, οι αρχές προειδοποιούν για «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση» σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το ενδεχόμενο εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων να παραμένει ανοιχτό. Παράλληλα, από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως την Αυστρία, οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, με τον καύσωνα να αναμένεται να διατηρηθεί έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το φαινόμενο αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση αύξησης των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη, με τους καύσωνες να γίνονται πιο συχνοί, πιο έντονοι και πιο παρατεταμένοι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κορύφωση του κύματος ζέστης δεν έχει ακόμη καταγραφεί, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και πιθανόν να επεκταθούν σε ακόμη περισσότερες περιοχές της ηπείρου.