Ο καύσωνας μπορεί να προκαλέσει μείωση έως και 7% στο ΑΕΠ ορισμένων χωρών.

Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές οικονομίες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο αυξανόμενο οικονομικό κόστος εξαιτίας του καύσωνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Allianz Trade, ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγικότητα και την οικονομική δραστηριότητα έως και 7% σε ορισμένες χώρες μέχρι το 2030.

Η νέα έκθεση προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη εξελίσσεται σε σημαντικό τροχοπέδη για την ανάπτυξη, καθώς μειώνεται κατακόρυφα η παραγωγικότητα των εργαζομένων και εκτοξεύεται η ζήτηση για ψύξη. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της επικινδυνότητας με πιθανές απώλειες 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ ακολουθούν η Ιταλία με 147 δισεκατομμύρια, η Γερμανία με 131 δισεκατομμύρια και η Ισπανία με 120 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΕΚΤ: «Τεράστια η οικονομική ζημιά»

Τα ευρήματα αυτά ευθυγραμμίζονται με τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, τόνισε πρόσφατα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων προκαλούν ήδη σημαντική ζημιά. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι το παγκόσμιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα ήταν σήμερα περισσότερο από 20% υψηλότερο εάν δεν είχε μεσολαβήσει η κλιματική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών.

Το κόστος της ζέστης στην εργασία και την ενέργεια

Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, τη διανομή, τα εργοστάσια και τη γεωργία χάνουν πολύτιμες ώρες εργασίας λόγω θερμικού στρες, ενώ οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένα έξοδα. Μόλις η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 30°C, η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται κατά περίπου 3% για κάθε επιπλέον βαθμό, ενώ η ζήτηση ενέργειας για ψύξη αυξάνεται κατά 1,2% ανά βαθμό.

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Η ζέστη προκαλεί προβλήματα και στο ενεργειακό δίκτυο. Η Ευρώπη βασίζεται ακόμη πολύ σε μονάδες φυσικού αερίου, άνθρακα και πυρηνικών, οι οποίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα νερού για την ψύξη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καύσωνας του 2019 στη Γαλλία, όταν η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας μειώθηκε αναγκαστικά, προκαλώντας άλμα στις τιμές του ρεύματος. Παράλληλα, οι ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν φθορές και καθυστερήσεις στα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Σημαντικό πλήγμα για τις επενδύσεις

Οι οικονομικές επιπτώσεις επεκτείνονται και στις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 8% στις πληγείσες χώρες, καθώς οι επιχειρήσεις περιορίζουν τα έξοδά τους λόγω μειωμένων αποδόσεων. Η Allianz Trade προειδοποιεί επίσης για στασιμοπληθωριστικές πιέσεις, με ταυτόχρονη άνοδο του πληθωρισμού και της ανεργίας, γεγονός που θα φέρει την ΕΚΤ μπροστά σε δύσκολα διλήμματα.

Την ίδια στιγμή, τα δημόσια οικονομικά δοκιμάζονται, καθώς τα μειωμένα έσοδα από φόρους συνδυάζονται με αυξημένες κρατικές δαπάνες για την υγεία και τις υποδομές. Οι ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων μπορεί να φτάσουν το 1,8% στη Γαλλία και το 1,3% σε Ιταλία και Ισπανία. Με αυτά τα δεδομένα, η Ιταλία και η Ισπανία κινδυνεύουν να παραβιάσουν το όριο ελλείμματος του Μάαστριχτ, ενώ η Γαλλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα επιπλέον δημοσιονομικό βάρος ίσο με το 2,2% του ΑΕΠ της.

Είναι έτοιμη η Ευρώπη απέναντι στον καύσωνα;

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι πλήρως προετοιμασμένη. Η Ισπανία υπερέχει ελαφρώς στην προστασία των εργαζομένων και η Γαλλία στα κτιριακά πρότυπα, όμως καμία χώρα δεν διαθέτει ένα συνολικό πλάνο θωράκισης. Οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν δεσμεύουν μακροπρόθεσμα κονδύλια και περιορίζονται σε έκτακτες δαπάνες αφού εκδηλωθεί η καταστροφή.

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 μέσω του πακέτου «Fit for 55», η Allianz Trade τονίζει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα και στα νοικοκυριά για ενεργειακές αναβαθμίσεις και μονώσεις. Ωστόσο, η κρατική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι τα πιο ευάλωτα και αδυνατούν να καλύψουν αυτό το κόστος μόνα τους.

Με πληροφορίες του Euronews