Ο 9χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (04/08) σε κατασκήνωση του Ηρακλείου , όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, με αποτέλεσμα εκείνο να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις στο παιδί και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται.

Παρά το σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του 9χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.