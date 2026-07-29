Εκδηλώσεις στην Αθήνα ενόψει ΔΕΘ.

Η απόφαση είναι σχεδόν οριστική, η εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί φέτος για πρώτη φορά εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Θα προηγηθεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό - που πάντως δεν έχει οριστικοποιηθεί στο 100% - εξόρμηση κορυφαίων στελεχών ένα διήμερο νωρίτερα στους υπόλοιπους νομούς του νησιού.

Στην Αθήνα, αρχές Σεπτέμβρη, αντί της εκδήλωσης για τη μέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως ενόψει της ΔΕΘ...

Β. Σκ.