Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 617 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, επίδοση που αντιστοιχεί σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, υψηλότερα από τον στόχο περίπου 15% για το σύνολο του 2026.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Πειραιώς στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την κερδοφορία να διαμορφώνεται σε επίπεδα-ρεκόρ και τη διοίκηση να προχωρά σε επικαιροποίηση των ετήσιων στόχων, στηριζόμενη στην πιστωτική επέκταση, την αύξηση των καταθέσεων και την ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 617 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, επίδοση που αντιστοιχεί σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, υψηλότερα από τον στόχο περίπου 15% για το σύνολο του 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 336 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 22%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,47 ευρώ, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, στα 6,3 ευρώ. Πειραιώς- Ρεκόρ κερδών στα 617 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.pdf

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα και στο μέτωπο της χρηματοδότησης της οικονομίας. Το χαρτοφυλάκιο δανείων έφτασε τα 39 δισ. ευρώ, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Θετικά κινήθηκε και η στεγαστική πίστη, με καθαρή αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ και τις νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων να εμφανίζονται αυξημένες κατά 65% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 9% και διαμορφώθηκαν στα 68,4 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών έφτασαν τα 16,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24% σε ετήσια βάση, ενώ οι καθαρές εισροές του εξαμήνου ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο της στον συγκεκριμένο τομέα.

Εθνική Ασφαλιστική

Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα είχε και η Εθνική Ασφαλιστική. Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 424 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, αυξημένη κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ενίσχυση της ασφαλιστικής δραστηριότητας συνέβαλε παράλληλα στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες.

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Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, με την Πειραιώς να αναβαθμίζει πλέον τον στόχο για το σύνολο του 2026 στα 2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες έφτασαν τα 251 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ συνολικά τα έσοδα από υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 32% των συνολικών εσόδων του Ομίλου.

Η εικόνα του ισολογισμού παρέμεινε ισχυρή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,2% από 2,6% ένα χρόνο νωρίτερα, με την κάλυψη των NPE στο 67%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 65% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 207%. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 12,8%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του στόχου για επίπεδο άνω του 13% το 2026, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,6%.

Με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Πειραιώς επικαιροποιεί το guidance για το έτος, θέτοντας μεταξύ άλλων στόχο για καθαρό περιθώριο επιτοκίου 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και CET1 άνω του 13%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε ότι ο Όμιλος εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο «από θέση ισχύος», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ωστόσο ότι η δυναμική της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Πειραιώς βρίσκεται και η τεχνολογία, με την τράπεζα να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της μέσω του Newra, του ειδικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture. Στόχος είναι η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.