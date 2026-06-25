H νέα σύμβαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων δεκαπέντε ετών, καθώς εισάγει ουσιαστικές οικονομικές ενισχύσεις και νέες θεσμικές ρυθμίσεις.

Την υπογραφή νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), η οποία προβλέπει σημαντικές μισθολογικές και θεσμικές παρεμβάσεις για το σύνολο των εργαζομένων, ανακοίνωσαν οι τέσσερις σύλλογοι εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από δύο μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συλλόγων Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής – Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ), Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΕΣΕΤΠ) και Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Πειραιώς πρώην ΕΤΒΑ (ΣΥΤΠ-ΕΤΒΑ), η νέα σύμβαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων δεκαπέντε ετών, καθώς εισάγει ουσιαστικές οικονομικές ενισχύσεις και νέες θεσμικές ρυθμίσεις.

Κεντρική πρόβλεψη της νέας ΕΣΣΕ αποτελεί η καθιέρωση κατώτατου μισθού 1.700 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς από την 1η Φεβρουαρίου 2027. Παράλληλα, προβλέπονται συνολικές μισθολογικές αυξήσεις έως και 305 ευρώ κατά την τριετία 2027-2029, μέσω σταδιακής αύξησης του επιχειρησιακού επιδόματος, το οποίο θα διαμορφωθεί στα 160 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027, στα 220 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2028 και στα 305 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2029.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης νέες παροχές για το 2026 συνολικής αξίας έως 660 ευρώ ανά εργαζόμενο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προπληρωμένη κάρτα αγορών αξίας 250 ευρώ, έκτακτη εισφορά 210 ευρώ στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για εργαζόμενους με αποδοχές έως 5.000 ευρώ, καθώς και διάθεση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αξίας 200 ευρώ στους εργαζόμενους με επίπεδο ευθύνης χαμηλότερο του director.

Επιπλέον, θεσπίζονται νέα επιχειρησιακά επιδόματα ευθύνης ύψους 70 και 80 ευρώ για στελέχη τόσο του δικτύου καταστημάτων όσο και των κεντρικών υπηρεσιών, ανάλογα με τη θέση ευθύνης που κατέχουν.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στα κοινωνικά επιδόματα, με αύξηση του επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στα 150 ευρώ ανά παιδί από τον Σεπτέμβριο του 2026, ενίσχυση του επιδόματος χηρείας στα 100 ευρώ από τον Ιούλιο του 2027, καθώς και αύξηση της εφάπαξ παροχής για τη γέννηση τρίτου παιδιού και άνω στα 5.000 ευρώ.

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Στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση ενσωματώνεται επίσης ειδική διάταξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και κωδικοποίηση της ισχύουσας επιχειρησιακής σύμβασης για την τηλεργασία, εισάγοντας θεσμικό πλαίσιο για τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης της εργασίας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μια συμφωνία που αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας και αποδοχών των εργαζομένων, εκτιμώντας ότι δημιουργεί νέα δεδομένα όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και για τον τραπεζικό κλάδο και την αγορά εργασίας συνολικά.