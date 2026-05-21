Η «μάχη» για τις τελικές κατανομές στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, η Data in Scale, η «αγάπη» της Alpha Bank στα Suezmax, η ElvalHalcor, η Θέων Αισθητήρες και η δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς στο ΥΠΕΘΑ

ΔΕΗ: Οι τελικές κατανομές

Με τη σημερινή διαδικασία κατανομής των μετοχών της ΔΕΗ ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από ελληνική επιχείρηση. Η ΔΕΗ συγκέντρωσε προσφορές που έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει περισσότερες από τέσσερις φορές τον στόχο άντλησης κεφαλαίων των 4,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δημιουργήσει το νέο επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας και τα σχέδιά της για την επόμενη ημέρα. Η εικόνα του βιβλίου προσφορών αποτύπωσε έντονη κινητοποίηση διεθνών θεσμικών επενδυτών, hedge funds και μεγάλων χαρτοφυλακίων. Το ενδιαφέρον αυτό, ωστόσο, δημιουργεί σήμερα μια ιδιαίτερα σύνθετη άσκηση για τη διοίκηση της ΔΕΗ, καθώς καλείται να ολοκληρώσει τις τελικές κατανομές σε ένα περιβάλλον έντονης πίεσης από μεγάλα διεθνή ονόματα που διεκδικούν υψηλότερες συμμετοχές από εκείνες που επιτρέπει η διαθέσιμη έκδοση. Με βάση τη δομή της συναλλαγής, από τα 4,25 δισ. ευρώ αφαιρούνται περίπου 1,42 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στη συμμετοχή του Δημοσίου, καθώς και περίπου 1,2 δισ. ευρώ που συνδέονται με το CVC Capital, αφήνοντας διαθέσιμο ποσό περίπου 1,63 δισ. ευρώ προς κατανομή σε διεθνείς θεσμικούς, anchor investors και ελληνικά χαρτοφυλάκια. Οι εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι περίπου το 85% του ποσού αυτού θα κατευθυνθεί σε ξένους επενδυτές και το υπόλοιπο 15% σε Έλληνες θεσμικούς, στοιχείο που αποτυπώνει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της συναλλαγής.

Το data center στα Σπάτα

Παραμένουμε στη ΔΕΗ καθώς το ΔΣ της εισηγμένης άναψε το «πράσινο φως» για την τροποποίηση της χρηματοδότησης προς τη Data in Scale , την κοινοπρακτική εταιρεία που έχει συστήσει με τον όμιλο DAMAC για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων στα Σπάτα. Η απόφαση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την προώθηση της επένδυσης, η οποία υπερβαίνει τα 183 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αφορά στην τροποποίηση του υφιστάμενου ενδοεταιρικού ομολογιακού δανείου προς τη Data in Scale, εταιρεία στην οποία η ΔΕΗ συμμετέχει με ποσοστό 45%, ενώ το υπόλοιπο 55% ανήκει στην Caio Holding του ομίλου DAMAC. Με βάση τη νέα δομή, το ανώτατο ύψος του δανείου αυξάνεται κατά 9 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της ΔΕΗ να ανέρχεται σε περίπου 4,1 εκατ. ευρώ, αναλογικά με τη μετοχική της θέση. Παράλληλα, επεκτείνεται σημαντικά ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής. Η διάρκεια του δανείου παρατείνεται αρχικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και, μέσω δεύτερης τροποποίησης, μεταφέρεται έως τις 31 Αυγούστου 2041, αντανακλώντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επένδυσης και τις απαιτήσεις ανάπτυξης της υποδομής. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η εισαγωγή «ρητρών υποτέλειας», μέσω των οποίων το ενδοεταιρικό δάνειο αποκτά μειωμένη εξασφάλιση έναντι του βασικού ομολογιακού δανείου ύψους έως 151,6 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο χρηματοδοτείται από την Εθνική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank παρουσίασε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου διαμορφώνεται στα 44,8 δισ. ευρώ, με τις χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες να αποτελούν το 75% του συνόλου. Αντίθετα, η λιανική τραπεζική αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 25%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική έμφαση της τράπεζας στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις. Στο σκέλος της λιανικής, τα στεγαστικά δάνεια διατηρούν την κυρίαρχη θέση, καλύπτοντας το 16% του χαρτοφυλακίου. Ακολουθούν τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις με 4%, τα καταναλωτικά δάνεια με 3% και οι πιστωτικές κάρτες με ποσοστό 2%. Σε επίπεδο κλαδικής κατανομής, ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός τομέας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων με 19%. Ακολουθούν οι μεταφορές με 12%, η μεταποίηση με 10%, ενώ εμπόριο και ενέργεια απορροφούν από 8% έκαστος. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 7% και ο κλάδος ακινήτων το 6%. Ιδιαίτερη σημασία διατηρεί η ναυτιλία, με το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων της Alpha Bank να φθάνει τα 4,3 δισ. ευρώ.

Προτίμηση στα δεξαμενόπλοια

Το μεγαλύτερο μέρος των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων της Alpha Bank αφορά στα δεξαμενόπλοια, τα οποία απορροφούν το 40% του χαρτοφυλακίου. Εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας, την υψηλότερη συμμετοχή έχουν τα Suezmax, που αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου των ναυτιλιακών δανείων. Ακολουθούν τα Aframax με ποσοστό 10%, τα Product Tankers με 8%, τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια VLCC με 5%, ενώ τα Panamax καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 3%. Ισχυρή είναι και η έκθεση της τράπεζας στον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου, ο οποίος αντιστοιχεί στο 36% του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου. Στην κατηγορία αυτή κυριαρχούν τα Panamax, με συμμετοχή 22%, γεγονός που αντανακλά τη σημασία τους στις διεθνείς μεταφορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Τα Handysize και Handymax αντιστοιχούν στο 7%, ενώ αντίστοιχο ποσοστό καταγράφουν και τα Capesize. Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο κατανέμεται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, LNG carriers, επιβατηγά και κρουαζιερόπλοια.

Τα ψηφιακά κανάλια

Από τα στοιχεία που παρουσίασε ο Βασίλης Ψάλτης στους αναλυτές προκύπτει πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Alpha Bank καταγράφει σημαντική επιτάχυνση με τους βασικούς δείκτες ψηφιακής δραστηριότητας να εμφανίζουν σταθερή βελτίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι συναλλαγές μέσω mobile ενισχύθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2026 κατά 18% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση των πελατών προς τα ψηφιακά κανάλια. Παράλληλα, το ποσοστό των ψηφιακών πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 31,5% του συνόλου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, από 23% το 2023 και 27% το 2024. Αύξηση καταγράφηκε και στη βάση των ενεργών χρηστών, οι οποίοι ανήλθαν στα 2,1 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 1,9 εκατ. το 2023, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η διείσδυση των ψηφιακών καναλιών στις καθημερινές συναλλαγές, καθώς το ποσοστό transaction penetration φθάνει το 98%, ενώ η διείσδυση στους πελάτες λιανικής διαμορφώνεται στο 60% και στους επιχειρηματικούς πελάτες στο 74%. Στο μέτωπο των προϊόντων, περισσότερο από τέσσερα στα πέντε καταναλωτικά δάνεια εκδίδονται πλέον ψηφιακά, ενώ το 34% των πιστωτικών καρτών εκδίδεται μέσω ψηφιακών καναλιών. Αντίστοιχα, οι προπληρωμένες κάρτες εμφανίζουν ψηφιακές πωλήσεις 84%, οι προθεσμιακές καταθέσεις 46% και οι χρεωστικές κάρτες 86%.

Η ElvalHalcor

Η ElvalHalcor εισήλθε δυναμικά στο 2026, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο στα οικονομικά της μεγέθη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία της κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων (EBT) να διαμορφώνονται στα 67,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 49,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, φτάνοντας τα 1,036 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3% σε ετήσια βάση. Θετική ήταν και η εικόνα στη λειτουργική κερδοφορία, καθώς το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) ενισχύθηκε στα 66,2 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενο από τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτιωμένη βιομηχανική απόδοση των μονάδων παραγωγής. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο κλάδος αλουμινίου αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τον όγκο πωλήσεων να αυξάνεται κατά 7,8%, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης από τους τομείς των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος χαλκού κατέγραψε άνοδο 1,0% στους όγκους πωλήσεων, με τις εφαρμογές ενέργειας και δικτύων ισχύος να αντισταθμίζουν τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Όμιλος διατήρησε παράλληλα τη χρηματοοικονομική του «πειθαρχία», περιορίζοντας τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 9,1%, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 47,8 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση. Για τη συνέχεια του έτους, η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένα αισιόδοξη στάση, εκτιμώντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να αξιοποιήσει τις μακροπρόθεσμες τάσεις που διαμορφώνουν τη διεθνή αγορά. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζουν να προκαλούν μεταβλητότητα στις τιμές των μετάλλων και αυξημένα κόστη μεταφορών, η ElvalHalcor δηλώνει πως ενισχύει τη θωράκιση της εφοδιαστικής της αλυσίδας μέσω εναλλακτικών πηγών πρώτων υλών. Την ίδια στιγμή, οι στρατηγικές επενδύσεις των τελευταίων ετών σε παραγωγική δυναμικότητα και τεχνολογία, σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, ενισχύουν την επιχειρησιακή ευελιξία του Ομίλου απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργούν οι διεθνείς δασμοί και τα νέα ρυθμιστικά πλαίσια.

Η Θέων Αισθητήρες

Η Θέων Αισθητήρες του Κρίστιαν Χατζημηνά εξασφάλισε την έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης για επενδυτικό σχέδιο ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, με στόχο την ανάπτυξη νέας γενιάς ηλεκτροπτικών συστημάτων και πλατφορμών ISTAR. Η επένδυση εντάχθηκε στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και αφορά τη διαφοροποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας μέσω της εισόδου σε νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη συστημάτων ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), τα οποία χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση, αναγνώριση και απόκτηση στόχων. Τα συστήματα ISTAR θεωρούνται πλέον κρίσιμη τεχνολογία για τις σύγχρονες αμυντικές επιχειρήσεις, καθώς ενσωματώνουν δυνατότητες αισθητήρων, επιτήρησης και επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Η ζήτησή τους έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε ένα περιβάλλον αυξημένων αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη και εντατικοποίησης των επενδύσεων σε τεχνολογίες επιτήρησης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κορωπί και αφορά δραστηριότητες κατασκευής οργάνων, συσκευών και μηχανών μέτρησης και ελέγχου, τομέα που συνδέεται άμεσα με προηγμένα ηλεκτρονικά και αμυντικά συστήματα. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης διαμορφώνεται στα 10,24 εκατ. ευρώ, ενώ το ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 9,64 εκατ. ευρώ. Η κρατική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 70% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, εκ των οποίων το 60% αφορά άμεση επιχορήγηση και το υπόλοιπο 10% φορολογικά κίνητρα. Η επιχορήγηση προβλέπεται να καταβληθεί σε ορίζοντα πενταετίας, με ετήσια ενίσχυση περίπου 1,93 εκατ. ευρώ.

Το ΥΠΕΘΑ και η δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια εγκρίθηκε η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Ελληνικού Δημοσίου, με δωρεοδόχο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του βόρειου τμήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Η σύμβαση προβλέπει χρηματοδοτική ενίσχυση έως 10 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, από την Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού στις υποδομές του υπουργείου. Η πρωτοβουλία είχε δρομολογηθεί μετά από σχετική πρόταση της τράπεζας που κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και στη συνέχεια έγινε αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο στεγάζεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 227-231 στον Χολαργό. Το κτίριο, που αρχικά είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει ως νοσοκομείο με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Μάρσαλ, εξελίχθηκε σταδιακά στη σημερινή του μορφή, φιλοξενώντας πλέον το υπουργείο και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 εγκαινιάστηκε το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί πλέον ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσογείων, μιας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Η νότια όψη του κτιρίου, συνολικού μήκους άνω των 340 μέτρων, καλύφθηκε εξωτερικά με λευκές περσίδες αλουμινίου σε όλη την έκτασή της. Συνολικά τοποθετήθηκαν 730 κάθετες σειρές περσίδων, καθεμία εκ των οποίων φτάνει σε ύψος τα 30,5 μέτρα, διαμορφώνοντας τη νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του συγκροτήματος. Το νέο έργο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και ολοκληρώνοντας τον κύκλο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του.

Η PortalWave

Η Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, προχώρησε στη σύσταση της δικής της εταιρείας με έδρα τη Φιλοθέη. Ίδρυσε την PortalWave, μία Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο ύψους 2.000 ευρώ. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της PortalWave αποτελούν οι υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα marketing, με την εταιρεία να αναπτύσσει παράλληλα δραστηριότητα σε ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία.